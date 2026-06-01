BNDES aprova R$ 690,7 milhões para obras de mobilidade e complexo científico na Paraíba

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 690,7 milhões em financiamentos para projetos estratégicos na Paraíba, voltados à infraestrutura viária, mobilidade urbana e desenvolvimento científico.

Os recursos contemplam três iniciativas consideradas prioritárias pelo governo estadual: R$ 450 milhões para o Complexo Rodoviário Ponte do Futuro, R$ 185 milhões para o Arco Metropolitano de João Pessoa e R$ 55,7 milhões para a implantação da Cidade da Astronomia, em Carrapateiras, no Sertão paraibano. Os projetos fazem parte de um pacote de investimentos de R$ 800 milhões apresentado pelo Estado dentro do programa BNDES Invest Impacto.

O anúncio foi realizado em João Pessoa durante a abertura da Semana do Meio Ambiente e o lançamento oficial do programa Sertão Vivo na Paraíba. Além dos financiamentos aprovados, o banco informou a destinação de R$ 150 milhões para a iniciativa Sertão Vivo, elevando para mais de R$ 840 milhões o volume de recursos anunciados para o estado.

Ponte do Futuro deve ampliar mobilidade e logística

A maior parcela dos investimentos será direcionada ao Complexo Rodoviário Ponte do Futuro. Com cerca de 30 quilômetros de extensão, o empreendimento beneficiará diretamente os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Lucena.

O projeto prevê a construção das maiores pontes da história da Paraíba, além de novas vias de ligação entre as rodovias federais BR-101 e BR-230 e as estaduais PB-011, PB-019 e PB-025. A expectativa é reduzir congestionamentos, melhorar a circulação de mercadorias e fortalecer atividades econômicas como o turismo.

Segundo o BNDES, a nova infraestrutura também contribuirá para desafogar o tráfego pesado na Região Metropolitana de João Pessoa, reduzindo emissões de poluentes e melhorando a qualidade de vida da população.

Outro impacto esperado é a facilitação do acesso ao município de Lucena, importante destino turístico do litoral paraibano. A obra ainda deverá apoiar a implantação de sistemas de transporte coletivo de alta capacidade na capital.

Arco Metropolitano reforçará integração regional

O Arco Metropolitano de João Pessoa receberá investimentos de R$ 185 milhões. A obra é considerada estratégica por conectar as duas principais rodovias que cortam o estado, a BR-101 e a BR-230, fortalecendo a ligação entre Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Com a nova estrutura, o tráfego de veículos pesados poderá ser direcionado para fora da área urbana da capital paraibana, reduzindo impactos no trânsito local. O projeto também deve melhorar a integração entre o interior do estado e as regiões litorâneas norte e sul.

Cidade da Astronomia impulsionará ciência e turismo educacional

Na área científica e cultural, o BNDES aprovou R$ 55,7 milhões para a construção da Cidade da Astronomia, que integrará o Complexo Científico do Sertão, localizado em Carrapateiras.

O espaço contará com planetário, auditório, áreas expositivas e ambientes de convivência, com foco na divulgação científica e na formação de jovens em áreas ligadas à tecnologia e à inovação.

A iniciativa faz parte da estratégia do governo paraibano de consolidar um polo científico no Sertão. O projeto se soma a outros empreendimentos já em desenvolvimento na região, como o radiotelescópio BINGO, a ampliação do Parque Vale dos Dinossauros e a futura implantação do Museu Científico de Arqueologia da Paraíba.

BNDES destaca impacto social e econômico dos investimentos

Ao comentar os projetos, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou a importância dos investimentos para o desenvolvimento regional.

“No governo do presidente Lula, o BNDES tem buscado apoiar projetos de infraestrutura como este, que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia regional”, afirmou.

Mercadante também destacou a relevância dos investimentos em educação, ciência e tecnologia. “Também investimos no desenvolvimento educacional, científico de tecnológico como eixo estruturante do Brasil, buscando a transição para uma sociedade do conhecimento, fortalecendo a soberania tecnológica e a competitividade nacional”, declarou.

Programa busca reduzir vulnerabilidades e enfrentar mudanças climáticas

Os projetos aprovados foram enquadrados no BNDES Invest Impacto, programa que permite a estados e municípios apresentar carteiras de investimentos voltadas à redução de vulnerabilidades socioeconômicas e à promoção de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Paralelamente, o programa Sertão Vivo destinará R$ 150 milhões para fortalecer a agricultura familiar no semiárido paraibano. A iniciativa deverá beneficiar mais de 37,6 mil famílias rurais em 157 municípios do estado, com foco na adaptação às mudanças climáticas e no desenvolvimento sustentável da região.