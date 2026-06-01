BNDES destina R$ 150 milhões ao Sertão Vivo para fortalecer agricultura familiar no semiárido da Paraíba

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (1º), em João Pessoa, um investimento de R$ 150 milhões para a implementação do programa Sertão Vivo na Paraíba. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e ampliar a capacidade de adaptação às mudanças climáticas em áreas do semiárido paraibano.

O programa deverá atender diretamente mais de 37,6 mil famílias rurais distribuídas em 157 municípios do estado, beneficiando cerca de 150 mil pessoas. A ação é voltada especialmente para regiões afetadas por secas recorrentes, insegurança hídrica e vulnerabilidade social.

O lançamento oficial ocorreu durante a abertura da Semana do Meio Ambiente e contou com a participação da diretora de Crédito Digital para Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho. Durante o evento, ela destacou a dimensão da iniciativa no Nordeste.

“O BNDES está se dedicando muito para estruturar projetos em parceria com o Consórcio Nordeste, com a Sudene e governadoras e governadores. O Sertão Vivo é essa experiência exitosa. São 157 municípios, 37,6 mil famílias atendidas. No Nordeste, o Sertão Vivo atende cerca de 250 mil famílias em cinco estados. São mais de R$ 1 bilhão em recursos, em parceria com o Fida, que estamos disponibilizando por meio do BNDES. Os governos do presidente Lula desenvolveu e deu muita importância à agricultura familiar, ao desenvolvimento de tecnologias sociais e produção tecnológica, que vemos isso ainda crescendo.”

Além dos recursos destinados ao Sertão Vivo, o BNDES aprovou outros R$ 690,7 milhões para projetos estruturantes na Paraíba. Entre os investimentos anunciados estão R$ 450 milhões para o Complexo Rodoviário Ponte do Futuro, R$ 185 milhões para o Arco Metropolitano e R$ 55,7 milhões para a implantação da Cidade da Astronomia, no Sertão paraibano. Com isso, o volume total de recursos anunciados pelo banco para o estado ultrapassa R$ 840 milhões.

A iniciativa Sertão Vivo foi estruturada pelo BNDES em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), e com o Green Climate Fund (GCF). O programa integra uma estratégia mais ampla de promoção da resiliência climática no Nordeste brasileiro, combinando financiamentos e recursos não reembolsáveis.

Na Paraíba, aproximadamente R$ 126,4 milhões serão destinados por meio de crédito, enquanto cerca de R$ 23,6 milhões correspondem a recursos não reembolsáveis. Os investimentos contemplam sistemas produtivos resilientes ao clima, infraestrutura de acesso à água, assistência técnica, capacitação de agricultores e fortalecimento de comunidades em situação de vulnerabilidade.

Segundo o diretor do FIDA para o Brasil, Arnoud Hameleers, o enfrentamento dos impactos climáticos exige investimentos estruturantes.

“O semiárido brasileiro é uma região de enorme riqueza, mas sabemos também que esta é uma das regiões mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. Por isso, investir em acesso a água, produção sustentável e resiliência climática não é apenas necessário, é um compromisso com o futuro.”

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o programa busca impulsionar o desenvolvimento sustentável em áreas historicamente afetadas pela escassez hídrica.

“O Sertão Vivo traduz o compromisso do BNDES com o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ao unir crédito e apoio não reembolsável, estamos levando investimento, tecnologia e oportunidade para regiões historicamente vulneráveis, ajudando milhares de famílias a produzir mais, com menos risco climático e mais dignidade.”

Entre as ações previstas estão a ampliação da infraestrutura hídrica, a assistência técnica especializada e a implantação de sistemas produtivos adaptados ao clima semiárido, como agroflorestas e quintais produtivos. A expectativa é aumentar a produtividade agrícola, gerar renda para as famílias rurais e fortalecer a segurança alimentar das comunidades beneficiadas.

O programa também possui forte componente socioambiental. As ações priorizam mulheres, jovens e comunidades tradicionais, além de promover capacitação em larga escala. No campo ambiental, estão previstas medidas de recuperação de áreas degradadas da Caatinga, uso mais eficiente dos recursos hídricos, redução das emissões de carbono e adoção de práticas agrícolas sustentáveis.

A iniciativa na Paraíba faz parte da estratégia regional do Sertão Vivo, que já mobilizou aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos no Nordeste e tem potencial para beneficiar centenas de milhares de famílias. A execução local será conduzida pelo Governo da Paraíba, com apoio técnico e monitoramento do BNDES e do FIDA. Após a conclusão da fase preparatória em maio, o programa entra agora na etapa de implementação, com contratação de equipes, início da assistência técnica e desenvolvimento das ações nos territórios considerados prioritários.