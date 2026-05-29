Petrobras anuncia R$ 72,5 bi para Sergipe, que se tornará o principal produtor de petróleo e gás do Nordeste

247 - A Petrobras anunciou investimentos em Sergipe e prevê 240 mil barris de petróleo e 22 milhões de m³ de gás por dia no estado, em um programa que deve transformar Sergipe no maior produtor de petróleo e gás do Nordeste. O anúncio foi feito durante evento no estado pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que apresentou investimentos de R$ 72,5 bilhões.

Em discurso durante o evento, Magda Chambriard afirmou que a Petrobras prepara um ciclo robusto de investimentos em exploração, produção, gás natural e fertilizantes. Segundo a presidente da estatal, Sergipe terá papel estratégico no plano da companhia para ampliar a produção nacional de petróleo e gás.

“Temos boas notícias”, afirmou Magda. “A Petrobras é um orgulho nacional, a maior empresa da América Latina, e é brasileira”.

A presidente da Petrobras destacou que a companhia tem registrado crescimento na produção de petróleo no Brasil. De acordo com ela, no primeiro trimestre de 2026, a estatal cresceu 16% em comparação com o mesmo período de 2025.

“Temos trabalhado muito para aumentar a produção de petróleo no Brasil. Nesse primeiro trimestre de 2026 crescemos 16% [em comparação com o mesmo período de 2025]. Nosso histórico tem sido de crescimento, crescimento real, importante e contínuo”, disse.

Investimentos em Sergipe incluem duas plataformas em águas profundas

Magda afirmou que o plano de negócios da Petrobras prevê investimentos de US$ 109 bilhões no quinquênio. Para Sergipe, segundo ela, estão previstos cerca de R$ 60 bilhões em exploração e produção nos próximos cinco anos.

“Temos um plano de negócios que prevê investir no quinquênio US$ 109 bilhões, e temos aqui para Sergipe um investimento, em exploração e produção, da ordem de R$ 60 bilhões para o próximo quinquênio”, declarou.

O programa anunciado para Sergipe inclui duas plataformas em águas profundas, cada uma com capacidade de produção de 120 mil barris por dia. Juntas, as unidades devem produzir 240 mil barris de petróleo por dia e 22 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia.

“O que estamos anunciando aqui para vocês? Um programa de investimentos em Sergipe, de águas profundas, que vão constar de duas plataformas com capacidade, cada uma, de 120 mil barris por dia. E a produção de gás das duas juntas de 22 milhões de metros cúbicos por dia. 240 mil barris por dia e 22 milhões de metros cúbicos por dia”, afirmou.

Segundo Magda, esse conjunto de investimentos deve colocar Sergipe na liderança da produção de petróleo e gás no Nordeste. A presidente da Petrobras também afirmou que o projeto deve gerar 25 mil empregos diretos e indiretos relacionados à produção.

“Isso transforma Sergipe no maior estado produtor do Nordeste. Isso gera 25 mil empregos entre diretos e indiretos apenas relacionados a esta produção. Isso põe gás em terra em Sergipe porque, junto com esses projetos, vem aqui um gasoduto para trazer gás do alto mar para a terra”, disse.

Plataformas terão unidades de processamento de gás natural

A presidente da Petrobras ressaltou que as duas plataformas previstas para Sergipe representam um avanço tecnológico para a companhia. Segundo ela, cada unidade contará com uma estrutura de processamento de gás natural em alto mar.

“Essas duas plataformas são também uma prova da tecnologia e capacidade produtiva do sistema Petrobras. São plataformas em alto mar, em águas ultraprofundas que têm, cada uma, uma unidade de processamento de gás natural”, afirmou.

Magda disse ainda desconhecer, em sua trajetória no setor, plataformas com esse tipo de estrutura integrada.

“A gente tem pelo mundo plataformas que produzem petróleo, que produzem gás, mas desconheço - e tenho mais de 40 anos nessa indústria - uma plataforma que tenha uma unidade de processamento de gás natural. E nós teremos uma unidade em cada uma dessas duas plataformas”, declarou.

Reabertura da Fafen deve fortalecer produção de fertilizantes

Durante o evento, Magda também destacou a reabertura da Fafen em Sergipe. Segundo ela, a unidade será responsável por 7% da demanda brasileira de fertilizantes nitrogenados.

“Estamos celebrando hoje a reabertura da Fafen. Essa Fafen vai produzir 7% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil”, afirmou.

A presidente da Petrobras relacionou a retomada da unidade à ampliação da produção e da disponibilidade de gás natural. Segundo ela, a expansão da oferta permitiu a queda do preço do gás e viabilizou economicamente as plantas de fertilizantes.

“Por que ela foi possível, já que foi fechada e aberta e hibernada? Porque fomos capazes de ampliar a produção de gás natural, de fazer uma unidade de processamento de gás natural de grande porte, de aumentar a disponibilidade de gás de 29 milhões para 52 milhões. E foi isso que fez com que o gás natural caísse de preço e permitisse a viabilidade econômica dessas plantas de fertilizantes”, disse.

Magda afirmou que a redução do preço do gás natural depende de investimentos estruturantes no setor.

“Então não se enganem. O que baixa o preço do gás natural, o que permite fertilizantes, esses insumos, é investimento sério em prol da sociedade brasileira”, declarou.

Petrobras mira maior produção nacional de fertilizantes nitrogenados

A presidente da Petrobras também citou projetos em outros estados, como Bahia, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo ela, a companhia trabalha para ampliar a participação nacional na produção de fertilizantes nitrogenados.

“Nessa Fafen produziremos 7% dos nitrogenados. Mas fizemos a mesma coisa na Bahia, mais 5%. Estamos reeditando e completando a obra da UFN3, no Mato Grosso do Sul, e fizemos a mesma coisa no Paraná. Com esses três empreendimentos vamos ser capazes de gerar mais de 3 mil empregos aqui em Sergipe, além dos outros estados. E vamos ser capazes de entregar para o Brasil cerca de 35% da demanda de fertilizantes nitrogenados”, afirmou.

Magda disse que a Petrobras estuda novas plantas e ampliações de unidades existentes para buscar a autossuficiência brasileira em fertilizantes nitrogenados. Ela mencionou a possibilidade de dobrar plantas em locais onde já há chegada de gás, como Sergipe, Bahia e Mato Grosso do Sul.

“Estávamos pensando em mais cinco plantas e pensar a ser auto suficientes em fertilizantes nitrogenados. Mas onde vai ser isso? Onde chega o gás? Se a gente tem espaço aqui do lado da planta de Sergipe, por que a gente não dobra essa planta? Se a gente tem espaço na Bahia, por que a gente não dobra a planta da Bahia? E se a gente tem espaço em Mato Grosso do Sul, por que a gente não dobra a planta de Mato Grosso do Sul. Estamos estudando isso”, disse.

Segundo a presidente da estatal, os estudos em andamento indicam que o Brasil pode alcançar entre 70% e 75% da demanda de fertilizantes nitrogenados ainda neste quinquênio.

“Com esse estudos, enxergamos que podemos, nesse quinquênio ainda, chegar a 70% ou 75% dos fertilizantes nitrogenados que o Brasil pelo menos. Nossa meta vai ser buscar a autossuficiência de fertilizantes nitrogenados”, afirmou.