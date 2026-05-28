Petrobras reajusta gasolina após quase dois anos sem aumento

247 - A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina, o primeiro em quase dois anos, em um movimento que ocorre em meio à disparada do Brent no mercado internacional e que será aplicado inicialmente às distribuidoras antes de chegar aos postos.

Reajuste já havia sido sinalizado pela Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já havia indicado na semana passada que a companhia faria uma correção nos preços da gasolina. A declaração ocorreu durante conferência com analistas para comentar o balanço do primeiro trimestre da estatal. “[O reajuste] vai ocorrer já já”, afirmou Magda Chambriard, ao antecipar que a mudança nos valores cobrados das distribuidoras seria anunciada em breve.

A decisão da Petrobras ocorre em um cenário de forte pressão sobre o petróleo no mercado internacional. Desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro, a cotação do Brent, referência global usada pela estatal em sua política de preços, passou de US$ 72,48 para US$ 98,74 no fechamento de quarta-feira (27).

A alta acumulada no período chegou a 36,2%. A escalada foi atribuída ao bloqueio do Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Preço nos postos já subiu desde o início do conflito

Mesmo antes do novo reajuste anunciado pela Petrobras, os consumidores já vinham sentindo os efeitos da instabilidade internacional no preço da gasolina. De acordo com dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio do litro nos postos subiu 5,4% desde o começo do conflito.

O preço médio cobrado do consumidor avançou R$ 0,34 no período, passando de R$ 6,28 para R$ 6,62 por litro. A nova alta da Petrobras, portanto, ocorre em um ambiente no qual o combustível já vinha pressionando o orçamento dos motoristas.

Governo anuncia subsídio para conter impacto

A medida da Petrobras também ocorre após o governo anunciar um subsídio de até R$ 0,8925 por litro de gasolina. A iniciativa foi formalizada por meio de uma MP (Medida Provisória), com o objetivo de conceder subvenção a produtores e importadores do combustível.

A estratégia do Planalto busca reduzir o impacto da alta dos combustíveis sobre os consumidores. Pela medida, os recursos serão direcionados às refinarias, em uma tentativa de conter parte da pressão gerada pela valorização do petróleo no mercado internacional.