Petrobras anuncia R$ 72,5 bilhões em investimentos em Sergipe durante visita de Lula

247 - A Petrobras anunciará nesta sexta-feira (29) um pacote de investimentos superior a R$ 72,5 bilhões em Sergipe, durante agenda com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da presidente da estatal, Magda Chambriard.

Segundo a Petrobras, os investimentos devem gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado. A cerimônia ocorrerá às 16h na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen-SE), localizada no município de Laranjeiras, na região metropolitana de Aracaju.

A maior parte dos recursos anunciados será destinada ao projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), que receberá mais de R$ 60 bilhões. A iniciativa é considerada estratégica pela companhia por abrir uma nova fronteira de produção de petróleo e gás natural no Nordeste brasileiro.

Além do projeto de exploração em águas profundas, a pauta do evento também inclui o processo de descomissionamento de plataformas e a retomada das atividades da Fafen-SE, unidade voltada à produção de fertilizantes nitrogenados. A reativação da fábrica é vista como importante para fortalecer a cadeia de fertilizantes no país e ampliar a atividade industrial em Sergipe.

O evento contará ainda com a participação de autoridades federais, estaduais e representantes do Sistema Petrobras.