Petrobras está perto de anunciar quanto petróleo tem na Margem Equatorial, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (27) que a Petrobras está próxima de anunciar o volume de petróleo existente na Margem Equatorial. A declaração foi dada durante entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, em Manaus.

Na entrevista, Lula demonstrou confiança no potencial energético da região e afirmou que uma eventual descoberta poderá gerar forte impacto econômico para os estados da Região Norte.

Aposta no potencial energético da região

Durante a entrevista, o presidente declarou que “falta pouco” para a Petrobras divulgar os resultados das pesquisas na região. Lula também ressaltou a importância estratégica da exploração petrolífera na Margem Equatorial brasileira.

“Se houver a quantidade que se acredita haver, toda a Região Norte do país será beneficiada pela descoberta”, afirmou o presidente.

Petrobras retoma exploração na Margem Equatorial

Lula também disse que a Petrobras voltará a realizar prospecções em áreas anteriormente abandonadas pela estatal. A fala reforça a estratégia do governo federal de ampliar a exploração energética em novas fronteiras petrolíferas do país.

No início de março, a Petrobras informou que trabalhava para retomar a perfuração exploratória em águas profundas da Margem Equatorial, localizada na costa do Amapá. As atividades haviam sido interrompidas após um vazamento de fluido no mar.

Perfuração deve ser concluída até junho

Executivos da Petrobras afirmaram, à época, que a expectativa era concluir a perfuração até junho deste ano. A exploração na região vem sendo acompanhada por órgãos ambientais e pelo governo federal devido ao potencial econômico da área e às discussões sobre possíveis impactos ambientais.

A Margem Equatorial é considerada uma das principais apostas da Petrobras para ampliar as reservas brasileiras de petróleo nos próximos anos.