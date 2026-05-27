"A BR-319 vai sair", afirma Lula em Manaus

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (27) que a BR-319 finalmente deve avançar após décadas de impasse. A declaração foi dada em entrevista à Rede Amazônica, durante agenda oficial em Manaus (AM), marcada pelo anúncio de mais de R$ 7 bilhões em investimentos federais no estado. As informações foram divulgadas pelo Palácio do Planalto.

Ao detalhar os projetos previstos para a Região Norte, Lula defendeu um modelo de desenvolvimento econômico que combine infraestrutura, geração de empregos, integração regional e preservação ambiental. “A BR-319 vai sair”, afirmou o presidente.

Lula promete destravar BR-319 após décadas

Segundo Lula, a recuperação da rodovia que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO) contará com mecanismos rigorosos de proteção ambiental e monitoramento permanente.

“A famosa BR-319, que é uma agonia para muita gente há mais de 36 anos. Essa rodovia vai ser a rodovia ambientalmente mais bem situada do planeta Terra”, afirmou.

O governo federal também assinou ordens de serviço que somam R$ 381,4 milhões em recursos do Novo PAC para obras na BR-319. Desse total, R$ 362 milhões serão destinados a melhorias no Lote 4 do chamado Trecho do Meio, enquanto R$ 19,4 milhões serão aplicados na substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto nos igarapés Santo Antônio, Realidade e Fortaleza.

Governo anuncia investimentos bilionários no Amazonas

Durante a passagem por Manaus, Lula participou de cerimônias voltadas a investimentos em infraestrutura, energia, logística, petróleo e gás.

Entre os anúncios estão mais de R$ 2,8 bilhões em investimentos da Petrobras e da Transpetro no Amazonas até 2030. O pacote inclui novos aportes no Polo de Urucu e a construção de 18 barcaças no Estaleiro Bertolini.

Na entrevista ao Jornal do Amazonas 1ª edição, Lula afirmou que as prioridades do governo federal foram definidas em conjunto com os governadores e incorporadas ao Novo PAC.

Lula defende desenvolvimento aliado à preservação

O presidente também comentou os preparativos do governo federal para enfrentar os efeitos do El Niño, fenômeno climático que pode provocar secas severas na Amazônia. Segundo Lula, houve reforço na estrutura ambiental e ampliação da capacidade de resposta dos órgãos federais.

“Quando nós entramos aqui, a gente não estava preparado porque estava desmontado o governo. Só para você ter ideia, em 2023, eu encontrei o Ibama com setecentos funcionários a menos do que eu tinha em 2010. Hoje posso dizer que o El Niño vai vir e que estamos estruturados. O Ibama está mais estruturado, fizemos acordo com muitos prefeitos. Sabemos que a natureza, muitas vezes, é incontrolável, mas estamos com tudo aquilo que é preciso para enfrentar uma crise provocada pelo El Niño”, disse.

Energia e petróleo estão entre prioridades do governo

Lula também confirmou investimentos para recuperação da BR-364, no Acre, além de novos aportes na hidrovia do Madeira. "Eu já andei na 364 quando ela era nova, na minha primeira caravana pela Amazônia, e nós vamos cuidar dela”, disse. O presidente também voltou a defender a conclusão da Ferrogrão para ampliar o escoamento da produção agrícola das regiões Norte e Centro-Oeste.

Em relação ao setor energético, o presidente destacou os investimentos previstos pela Petrobras no Norte do país, incluindo novas perfurações no Polo de Urucu e o avanço das pesquisas para exploração de petróleo na Margem Equatorial, na costa do Amapá.

“Se tiver a quantidade de petróleo que a gente imagina que tem, vai ser muito bom para desenvolver a Região Norte”, afirmou. Lula também ressaltou o potencial estratégico da Amazônia em áreas como minerais críticos, terras raras, hidrogênio verde e energias renováveis.

Governo promete ampliar acesso à energia na Amazônia

Ao comentar o desenvolvimento econômico da região, o presidente voltou a defender a importância da Zona Franca de Manaus. “Se não fosse a Zona Franca, como é que a gente ia desenvolver essa região?”, questionou.

Na área energética, Lula destacou a retomada do programa Luz para Todos. Segundo o governo federal, R$ 785,9 milhões serão investidos nas 3ª e 11ª tranches do programa no Amazonas, levando eletricidade para mais de 75 mil pessoas em 86 municípios do estado, com prioridade para áreas rurais e comunidades remotas.

Além disso, outros R$ 2,3 bilhões serão destinados à modernização da rede elétrica local e à construção de 10 novas subestações entre 2026 e 2028. “Queremos chegar a 100% do povo brasileiro com energia e com energia renovável”, declarou Lula.

O presidente também afirmou que o Brasil reúne condições para liderar a transição energética global, atraindo investimentos internacionais ligados à economia verde, como data centers, hidrogênio verde e energia limpa.

“Essa nova matriz energética é uma revolução que não tem no mundo nenhum país capaz de competir com o Brasil. É por isso que tem empresas americanas querendo vir para cá, empresas indianas querendo vir. E nós vamos fazer com que o Brasil se transforme em uma opção invejável para investimentos estrangeiros aqui”, afirmou.

Ao final da entrevista, Lula comemorou o avanço do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). “O Brasil atingiu o melhor índice de desenvolvimento humano da sua história”, disse o presidente.