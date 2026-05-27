Lula afirma que governo está preparado para enfrentar impactos do El Niño

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (27) que o governo federal está preparado para enfrentar os possíveis impactos do El Niño, fenômeno climático que altera os regimes de chuva e pode provocar secas severas em diferentes regiões do país, especialmente na Amazônia. A declaração foi dada em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amazonas.

Durante a entrevista, Lula destacou que a atual gestão estruturou mecanismos para responder a crises ambientais e climáticas associadas ao fenômeno. “Sabemos que a natureza muitas vezes é incontrolável, mas nós estamos preparados, estruturados com tudo aquilo que é preciso para enfrentar uma crise provocada pelo El Niño”, afirmou o presidente.

O petista também criticou a situação encontrada no início de seu mandato, sem mencionar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Quando entramos [no poder em 2023] não estávamos preparados porque estava desmontado o governo”, declarou.

O tema preocupa especialmente o Amazonas devido aos impactos históricos do El Niño sobre os níveis dos rios da região. Em períodos de seca intensa, o rio Amazonas registra forte redução em seu volume, comprometendo a navegação fluvial e dificultando o abastecimento e o deslocamento de pessoas. Em cenários mais extremos, Manaus e outros municípios podem enfrentar isolamento logístico.

A preocupação com os efeitos climáticos ocorre também em meio ao aumento das atenções sobre incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal. Na última segunda-feira (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que o governo federal e os estados desses biomas apresentem informações sobre as medidas adotadas para prevenir e combater queimadas.

Especialistas avaliam que o novo ciclo do El Niño deve começar até julho deste ano e se estender até fevereiro de 2027. A expectativa é de aumento das temperaturas durante o verão brasileiro e agravamento de eventos climáticos extremos, incluindo estiagens mais severas em partes da região Norte.

Na entrevista, Lula também voltou a defender a retomada das obras da BR-319, rodovia que conecta Manaus a Porto Velho (RO) e possui trechos ainda sem pavimentação. O asfaltamento da estrada é alvo de críticas de ambientalistas, que alertam para o risco de ampliação do desmatamento na Amazônia.

O presidente, porém, afirmou que as intervenções serão conduzidas com responsabilidade ambiental. Segundo ele, a integração terrestre da capital amazonense é fundamental para evitar o isolamento em períodos de seca dos rios. “Não tem sentido as cidades não conseguirem se comunicarem, ficarem dependendo do rio que quando seca não dá para fazer o transporte necessário”, disse Lula.