Lula anuncia investimentos bilionários no Amazonas

247 - O presidente Lula (PT) anuncia nesta quarta-feira (27) investimentos bilionários no Amazonas em um pacote que reúne obras na BR-319, expansão do Luz Para Todos, fortalecimento da indústria naval, reestruturação do terminal hidroviário Manaus Moderna e recursos do Fundo Amazônia para pesquisa e inovação sustentável.

A agenda ocorre no Estaleiro Juruá, em Iranduba, e reúne anúncios e assinaturas de atos voltados ao desenvolvimento regional do Amazonas. A cerimônia conta com a participação de integrantes do governo federal e representantes de áreas estratégicas para infraestrutura, energia, transporte, meio ambiente e financiamento público: a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, os ministros George Santoro, dos Transportes, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Tomé Franca, de Portos e Aeroportos, e João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Também participa a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa.

Investimentos na BR-319 somam R$ 381,4 milhões

Na área de infraestrutura rodoviária, o governo federal destaca o avanço das obras da BR-319, uma das principais vias de integração do Amazonas. Durante a cerimônia, serão assinadas ordens de serviço que totalizam R$ 381,4 milhões em recursos do Novo PAC.

Do montante previsto, R$ 362 milhões serão destinados a melhorias no Lote 4 do chamado Trecho do Meio da rodovia. Outros R$ 19,4 milhões serão aplicados na substituição de pontes de madeira por três novas pontes de concreto nos igarapés Santo Antônio, Realidade e Fortaleza.

A iniciativa busca enfrentar gargalos históricos de conectividade física no estado, com impacto direto sobre a circulação de pessoas, o transporte de mercadorias e a integração entre municípios amazonenses.

Luz Para Todos será ampliado no Amazonas

Na área de segurança energética, a cerimônia formaliza um pacote de investimentos de R$ 3,3 bilhões. Desse total, R$ 785,9 milhões serão direcionados à assinatura de contratos referentes à 3ª e à 11ª tranches do programa Luz Para Todos.

A expansão do programa deve levar energia elétrica a mais de 75 mil pessoas em 86 municípios do Amazonas. A prioridade será o atendimento de áreas rurais e comunidades remotas, regiões em que o acesso à eletricidade ainda representa um desafio para a inclusão social e produtiva.

Além da ampliação do Luz Para Todos, o pacote contempla R$ 2,3 bilhões para modernizar a rede elétrica local e construir 10 novas subestações no ciclo 2026-2028. A medida reforça a estrutura de distribuição de energia no estado e busca ampliar a segurança do fornecimento.

Indústria naval terá nova barcaça e contrato de R$ 1,2 bilhão

A logística hidroviária e a indústria naval também ocupam espaço central na agenda em Iranduba. No Estaleiro Juruá, será lançada às águas uma nova barcaça construída no próprio local.

O projeto integra um contrato de R$ 1,2 bilhão financiado pelo Fundo da Marinha Mercante. Segundo as informações divulgadas, a iniciativa é responsável pela geração de 2,6 mil empregos diretos na região, com a produção de 128 barcaças e três empurradores.

A aposta na indústria naval dialoga com a realidade logística do Amazonas, onde rios têm papel essencial no deslocamento de passageiros, no abastecimento de cidades e no escoamento de cargas.

Terminal Manaus Moderna receberá R$ 876 milhões

O governo também apresentará o projeto do novo Terminal Hidroviário Manaus Moderna. A obra receberá R$ 876 milhões do Novo PAC para uma reestruturação ampla da mobilidade de passageiros e do transporte de cargas na capital amazonense.

A intervenção é tratada como estratégica para melhorar a infraestrutura hidroviária de Manaus, com reflexos sobre o transporte regional e a organização da circulação fluvial no estado.

Fundo Amazônia libera R$ 150 milhões para inovação

Na frente de desenvolvimento sustentável, o BNDES assinará a liberação de R$ 150 milhões do Fundo Amazônia para o Programa Desafios da Amazônia. Os recursos serão voltados ao financiamento de inovações e pesquisas tecnológicas ligadas às cadeias socioprodutivas regionais.

Entre os setores contemplados estão as cadeias do açaí, do cacau e do pescado. A iniciativa envolverá diretamente dezenas de instituições científicas da Amazônia Legal, com foco em soluções capazes de fortalecer a produção regional e ampliar o uso de tecnologia em atividades econômicas ligadas à floresta.

O conjunto de anúncios reúne ações em infraestrutura, energia, transporte hidroviário, indústria naval e ciência aplicada. Segundo o governo, as medidas buscam enfrentar deficiências históricas de conectividade e combater a pobreza energética no Amazonas, ao mesmo tempo em que ampliam investimentos voltados ao desenvolvimento regional.