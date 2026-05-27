Lula: "privatização da Eletrobras foi o maior roubo da história do Brasil"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (27), em Manaus, que a privatização da Eletrobras foi “o maior roubo da história desse país”. A declaração ocorreu em discurso durante cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras e da Transpetro no Amazonas, em evento no Estaleiro Bertolini Construção Naval da Amazônia.

Lula defendeu que empresas públicas estratégicas, como a Petrobras, devem atuar de acordo com os interesses do Brasil. Segundo o presidente, a estatal não pode avaliar seus projetos apenas pela lógica empresarial, mas também pela capacidade de gerar empregos, desenvolver tecnologia e formar profissionais no país.

“A Petrobras não tem que pensar só na Petrobras enquanto empresa. A Petrobras tem que pensar no Brasil. O Brasil é dono dela, não é ela que é dona do Brasil. Não é o que a Petrobras precisa; é o que o Brasil precisa”, afirmou Lula.

O presidente citou a construção de barcaças no Amazonas como exemplo de investimento que pode fortalecer a indústria nacional. Para ele, importar equipamentos que o Brasil tem condições de produzir significaria abrir mão de empregos e conhecimento tecnológico.

“Se a gente não fizer as barcaças aqui, a gente não gera emprego, não gera conhecimento tecnológico, não forma bons profissionais”, disse. “Não tem por que a gente importar. O minério de ferro é nosso, a siderúrgica é nossa, o estaleiro é nosso, a Petrobras é nossa. Por que a gente tem que comprar dos outros?”.

Lula também recuperou a história da criação da Petrobras, em 1953, e afirmou que setores da elite brasileira se opunham à formação da estatal porque defendiam a continuidade da importação de petróleo dos Estados Unidos. O presidente mencionou ainda tentativas anteriores de venda da empresa e a proposta de mudança de nome para Petrobrax.

Ao criticar privatizações realizadas no setor energético e de combustíveis, Lula citou a venda da BR Distribuidora e questionou os resultados da operação para o país. “Alguém pode me explicar o que o Brasil ganhou quando privatizaram a BR?”, afirmou.

Na sequência, o presidente direcionou a crítica à privatização da Eletrobras. “Eu vou dizer para vocês o que é a privatização: a privatização que eles estão fazendo, como fizeram com a Eletrobras, foi o maior roubo da história desse país a privatização da Eletrobras”, declarou.

Lula afirmou que a Eletrobras era a maior empresa de energia do país e criticou a diferença entre a remuneração da presidência da companhia antes e depois da privatização. “A maior empresa de energia que a gente tinha foi vendida na bacia das almas e o salário do presidente da Eletrobras quando era do governo era de R$ 60 mil por mês. Hoje é de R$ 360 mil a R$ 500 mil. Cadê a moralização?”, questionou.

O evento em Manaus marcou o anúncio de um pacote de investimentos da Petrobras no Amazonas, estimado em R$ 2,8 bilhões até 2030. Os recursos envolvem a retomada da expansão da produção de gás natural no Polo Urucu, em Coari, e a renovação da frota logística da Transpetro.

A programação prevê a construção de 18 barcaças no estado. O investimento total previsto para o Amazonas supera R$ 2,8 bilhões ao longo dos próximos cinco anos, segundo o anúncio feito na cerimônia, que contou com a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.