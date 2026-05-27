Mercadante confirma venda de ações da Petrobras pelo BNDES

247 - O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, confirmou nesta terça-feira (26) que a instituição vendeu parte das ações da Petrobras que mantinha em carteira ao longo de maio. A informação foi divulgada originalmente pela Reuters e detalhada por Mercadante durante evento realizado na sede do banco, no Rio de Janeiro.

Segundo o dirigente, a operação ocorreu após a forte valorização das ações preferenciais da Petrobras no primeiro trimestre deste ano, movimento que elevou a participação dos papéis no portfólio do banco acima do limite prudencial permitido pelo Banco Central.

“Tem uma cláusula prudencial do Banco Central que nenhuma instituição financeira pode ter mais de 25% de sua carteira em uma única ação”, explicou Mercadante. “A Petrobras teve uma valorização muito forte no primeiro trimestre e ficamos com risco de romper esse teto”, acrescentou.

Na semana passada, a Reuters informou que o BNDES negociou cerca de R$ 3 bilhões em ações da Petrobras e aproximadamente R$ 500 milhões em papéis da Axia Energia. De acordo com Mercadante, a venda envolveu exclusivamente ações preferenciais da estatal petrolífera.

Dados da LSEG apontam que as ações preferenciais da Petrobras registraram valorização próxima de 58% no primeiro trimestre de 2026, o que pressionou os limites regulatórios da carteira do banco de fomento.

Mercadante afirmou ainda que o BNDES continuará promovendo a venda de participações em empresas consideradas maduras, dentro de uma estratégia de reciclagem de ativos para financiar novos setores da economia.

“Somos bancos de fomento e desenvolvimento e não podemos olhar só o rendimento. Temos que olhar o futuro, tecnologia, descarbonização, inovação. Olhamos nossa carteira nessa perspectiva”, declarou.

Questionado sobre negociações envolvendo participações da Axia Energia e da Copel, o presidente do banco evitou detalhar as operações, mas reiterou que o objetivo é direcionar recursos para áreas estratégicas e ampliar investimentos em segmentos ligados à inovação e à transição energética.

Durante o evento, Mercadante também comentou a procura por recursos do programa Brasil Soberano 2, criado para apoiar empresas exportadoras brasileiras afetadas pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos e pelos impactos da guerra no Oriente Médio.

Segundo ele, a demanda já alcança cerca de R$ 5 bilhões. O programa, lançado por medida provisória no fim de março, prevê R$ 21 bilhões em crédito, sendo R$ 15 bilhões provenientes do governo federal e o restante do próprio BNDES.

“Está chegando já a R$ 5 bilhões e o BNDES está sendo rápido no crédito”, afirmou Mercadante.