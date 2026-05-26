BNDES libera R$ 27,5 milhões para centro de inovação da EMS

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 27,5 milhões para a EMS ampliar sua estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação em Manaus, com foco na criação de uma planta-piloto, na expansão de um laboratório analítico e no avanço de novos medicamentos sólidos no país.

O crédito será concedido com recursos do programa BNDES Mais Inovação e corresponde ao valor total previsto para o projeto. A iniciativa será realizada na unidade da EMS em Manaus, onde está localizada a Novamed, apresentada como uma das maiores fábricas de medicamentos sólidos do mundo.

A proposta inclui a reforma de um prédio já existente para abrigar uma área dedicada exclusivamente a atividades de PD&I. O investimento também prevê a compra de equipamentos de alta tecnologia, com o objetivo de modernizar a estrutura de pesquisa e aproximar o desenvolvimento de novos produtos da operação industrial da empresa.

Com a nova planta-piloto, a EMS poderá fabricar lotes experimentais em menor escala dentro da própria unidade da Novamed. A medida deve permitir a realização de testes e etapas de desenvolvimento sem interferir na programação das linhas regulares de produção.

A ampliação do laboratório analítico terá papel complementar no projeto. Segundo as informações divulgadas, a nova estrutura permitirá validar métodos e executar testes em pequena escala, fortalecendo a integração entre pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção industrial.

O projeto também prevê impacto na geração de empregos qualificados, especialmente por meio da contratação de profissionais voltados às atividades de PD&I. A expansão busca reforçar a capacidade técnica da indústria farmacêutica instalada na região Norte e ampliar a produção local de conhecimento.

Além de fortalecer a unidade de Manaus, a iniciativa tem como objetivo contribuir para que novas soluções terapêuticas cheguem com mais rapidez ao mercado brasileiro e ao Sistema Único de Saúde. O apoio do BNDES se insere na estratégia de estímulo à inovação no setor farmacêutico nacional.

“Ao apoiar este projeto, o BNDES reafirma sua posição de fomento à Nova Indústria Brasil, política industrial do governo do presidente Lula”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “A indústria farmacêutica é parte essencial do complexo econômico-industrial da saúde, e o apoio do Banco ao setor visa à soberania e segurança sanitárias, à redução do déficit comercial e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

O vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez, também destacou a importância da expansão para a estratégia da companhia. “O Centro de PD&I de Manaus representa mais um passo importante no fortalecimento da inovação da empresa e representará, na prática, a ampliação do nosso portfólio e da nossa capacidade de desenvolver mais opções de tratamento em benefício de médicos e pacientes”, afirmou.

Sanchez acrescentou que o projeto está alinhado à visão de longo prazo da farmacêutica. “Reforçamos, assim, a nossa visão de médio e longo prazo de investir em pesquisa e desenvolvimento e de garantir competitividade e maior acesso a tratamentos inovadores para a população, consolidando a inovação da indústria farmacêutica nacional”, completou.