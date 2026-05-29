Petrobras anuncia R$ 72,5 bilhões em investimentos em Sergipe

247 - A Petrobras anuncia nesta sexta-feira (29) investimentos superiores a R$ 72,5 bilhões em Sergipe, em uma agenda que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da presidente da estatal, Magda Chambriard, com expectativa de geração de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado.

O anúncio é conduzido na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe (Fafen-SE), com a participação de autoridades e representantes da companhia. A pauta inclui projetos estratégicos para o setor de óleo, gás e fertilizantes no Nordeste.

Do total previsto, mais de R$ 60 bilhões serão destinados ao desenvolvimento do projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), considerado pela Petrobras uma nova fronteira de produção de óleo e gás na região Nordeste. A iniciativa integra o conjunto de investimentos do Sistema Petrobras no estado e tem papel central na expansão das atividades da companhia em águas profundas.

Além do SEAP, a programação contempla o descomissionamento de plataformas e o retorno das atividades da Fafen-SE, unidade considerada estratégica para a retomada da produção de fertilizantes nitrogenados em Sergipe. A fábrica será o local da cerimônia oficial de anúncio dos investimentos.

Segundo a Petrobras, a agenda reforça a relevância de Sergipe nos planos de expansão da companhia, especialmente pela combinação entre exploração de petróleo e gás em águas profundas, geração de empregos e fortalecimento da cadeia produtiva ligada à energia e aos fertilizantes.