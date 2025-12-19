Campos do Jordão é reconhecida internacionalmente como referência em desenvolvimento sustentável

247 - Campos do Jordão passou a integrar um seleto grupo de municípios brasileiros reconhecidos internacionalmente por políticas públicas alinhadas ao desenvolvimento sustentável. Esse reconhecimento foi formalizado a partir da citação da cidade no relatório Communication on Progress (CoP) 2025, elaborado pelo Grupo CALONE®, signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento reconhece organizações com práticas alinhadas à Agenda 2030, um plano de ação global que orienta governos e instituições na promoção do crescimento econômico, inclusão social, redução das desigualdades e da preservação ambiental, funcionando como referência para políticas públicas de longo prazo.

No caso de Campos do Jordão, o relatório destacou ações que consolidam a cidade como referência nacional em turismo sustentável, economia criativa, inovação e preservação ambiental. Esse reconhecimento abriu caminho para que a cidade receba três chancelas oficiais do programa GODS©, um selo nacional de excelência criado pela empresa em gestão alinhada à Agenda 2030 da ONU

O reconhecimento de Campos do Jordão está diretamente ligado às ações desenvolvidas pelo município em três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) específicos. No ODS 4, Educação de Qualidade, foram consideradas iniciativas culturais e educacionais como o projeto “Contos e Leituras – De São Matheus a Campos do Jordão”, que utiliza o teatro histórico como ferramenta pedagógica para alunos da rede pública, além das negociações com a Kyiv Ballet School para a promoção de formação artística com alcance internacional. No âmbito do ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), o município se destacou pelo fomento ao empreendedorismo por meio de programas como o Sebrae Aqui e o Banco do Povo; pela ampliação da economia criativa, com destaque para a Páscoa Encantada, que registrou aumento de 30% no comércio local; e pela presença estratégica em feiras nacionais e internacionais. Já no ODS 9, de Indústria, Inovação e Infraestrutura, pesaram a integração de Campos do Jordão ao São Paulo Film Commission, a revitalização de espaços culturais e do Centro Equestre, além da implementação de soluções digitais e do fortalecimento das estratégias de place branding.

Para o presidente do Conselho Municipal de Turismo e membro do Consórcio Aproveite Campos do Jordão, Sidney Isidro, o reconhecimento consolida uma estratégia construída ao longo dos últimos anos e reforça a credibilidade institucional do destino. “Esse reconhecimento internacional mostra que Campos do Jordão está no caminho certo ao alinhar turismo, desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Não se trata apenas de visibilidade, mas de validação de um modelo de gestão que envolve poder público, iniciativa privada e a comunidade local, com foco em resultados de longo prazo”, afirma.

Esta não é a primeira vez que Campos é citada no relatório do Grupo Calone. Em 2023, a Pousada Figueira da Serra e o restaurante Puriman, ambos associados do Consórcio, foram reconhecidos por seus compromissos com a sustentabilidade, mais especificamente relacionada ao ODS 7, de Energia Acessível e Limpa.

Programa Municipal

Como desdobramento do reconhecimento, está prevista para o início de 2026 a realização de uma cerimônia oficial em Campos do Jordão para a entrega das três chancelas GODS©. Na sequência, o município pretende avançar na implementação do Programa Municipal de Ações ODS 2026–2030, estruturado em três eixos principais: educação e cultura, economia e turismo sustentável, e inovação e infraestrutura. A proposta é consolidar Campos do Jordão como referência nacional na aplicação prática dos objetivos do programa, para ampliar projetos, atrair parcerias e fortalecer a cidade como destino alinhado às demandas globais de sustentabilidade, inovação e qualidade de vida.