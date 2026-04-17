Centro de Monitoramento Ambiental da Ternium é reconhecido na primeira edição do Prêmio ItalianoRio

247 - A Ternium venceu o Prêmio ItalianoRio na categoria Sustentabilidade e Inovação Industrial com o seu Centro de Monitoramento Ambiental — um centro tecnológico dedicado ao acompanhamento contínuo do desempenho ambiental da operação industrial. A premiação, criada pelo Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro em parceria com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, chega em sua primeira edição para reconhecer iniciativas que fortalecem os laços culturais, sociais e econômicos entre Itália e Brasil.

Instalado na planta industrial de Santa Cruz, o Centro de Monitoramento Ambiental representa o compromisso da Ternium com a transparência e a excelência ambiental. Com tecnologia de ponta, o espaço acompanha em tempo real todas as variáveis ambientais da operação, transmitindo dados diretamente ao órgão ambiental competente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Pamela Reis, Diretora de Segurança e Meio Ambiente da Ternium, esteve presente na cerimônia de premiação e traduziu o significado do centro para a empresa. "O nosso desejo era ter um espaço que concentrasse toda a tecnologia de ponta e que pudesse demonstrar o compromisso da Ternium com o meio ambiente. Hoje, temos um centro tecnológico que agrega toda a excelência ambiental desenvolvida no complexo industrial da Ternium, onde atua uma equipe muito dedicada. Receber esse prêmio é motivo de muito orgulho, e quero dividir esse reconhecimento com todo o meu time".

O evento, realizado pelo Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro em 15 de abril, reuniu empresas e instituições que atuam na interseção entre inovação, sustentabilidade e cooperação bilateral.

A Ternium ainda foi indicada na categoria Educação e Impacto Social com a Escola Técnica Roberto Rocca, reforçando o compromisso do grupo com o desenvolvimento humano e comunitário nas regiões onde atua.

Fernanda Candeias, Diretora Institucional e de Relações com a Comunidade da Ternium, agradeceu em nome dos indicados e celebrou o poder de conexão que une as empresas do grupo a iniciativas como esta. "É um orgulho enorme estar aqui com esses grandes parceiros. O polo cultural é uma ponte entre histórias, tradições e inovações. E é exatamente por acreditarmos nesse poder de conexão que a Ternium e a Tenaris, empresas do grupo Techint, têm orgulho de ser parceiras deste importante e potente espaço".

O Vice-Cônsul Geral da Itália no Rio de Janeiro, Marco Graziosi, destacou o papel das empresas do grupo na construção de um desenvolvimento mais responsável. "Temos aqui empresas importantes, que promovem ações para o desenvolvimento do Brasil em aspectos como educação, meio ambiente e cultura. Valorizamos muito essa parceria e esse cuidado".

Renata Novotny, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira, reforçou o espírito da premiação: celebrar quem contribui para um futuro mais sustentável e integrado entre os dois países.

Conheça mais sobre o compromisso ambiental da Ternium: Acesse a página ambiental especial e descubra como a empresa integra tecnologia, inovação e responsabilidade para proteger o meio ambiente.