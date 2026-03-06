Ternium inaugura escola de R$ 260 milhões com a presença de Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (6) da cerimônia de inauguração da Escola Técnica Roberto Rocca acompanhado do presidente do Grupo Techint, Paolo Rocca, e o CEO da Ternium, Máximo Vedoya. Construída pela siderúrgica Ternium em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a iniciativa privada e de cunho social do Grupo Techint oferece Ensino Médio Técnico exclusivamente para jovens da região, com formações em Eletromecânica e Mecatrônica. A unidade foi construída com um investimento privado de R$ 260 milhões.

Além do presidente da República, participaram da agenda outras autoridades, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT). As obras da escola começaram em 2023 e atualmente a unidade já conta com 384 alunos em formação. Em 2027, com a plena capacidade atendida, serão 576 estudantes de Ensino Médio. Todos têm bolsas de estudo, reforçando o compromisso da companhia de integrar a comunidade com a indústria.

"Foi muito importante receber o presidente Lula na inauguração da nossa Escola Técnica Roberto Rocca em Santa Cruz, onde temos um centro industrial que emprega 8 mil pessoas e produz aço competitivo para o Brasil e para o mundo. Investimos na educação técnica porque acreditamos no papel central da indústria no desenvolvimento econômico e social do Brasil e de todos os países onde operamos", afirmou o presidente do Grupo Techint, Paolo Rocca.