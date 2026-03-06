Lula visita Escola Técnica Roberto Rocca, no Rio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou nesta sexta-feira (6) a Escola Técnica Roberto Rocca, no Rio de Janeiro, em agenda dedicada à valorização do ensino técnico e da formação profissional no país. A visita contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e de outras autoridades.

A escola recebeu a comitiva presidencial em atividade institucional que reuniu representantes do governo federal, autoridades locais e dirigentes da instituição. Durante a visita, também foram anunciados atos relacionados à ampliação de oportunidades no ensino superior e à expansão da formação profissional.

Em conversa com jornalistas durante a agenda, o ministro da Educação destacou a centralidade do ensino técnico na política educacional do governo federal e relacionou o tema ao histórico de atuação do presidente. “Essa escola se conecta com a sua política. O presidente Lula é um dos mais apaixonados pelo ensino técnico profissionalizante. Essa escola está contribuindo para os indicadores que estão crescendo da escola de ensino técnico profissionalizante. Antes de 2023 tínhamos 11% de matrículas do ensino médio no ensino técnico. Segundo o censo escolar de 2025, estamos chegando a 20% de alunos do ensino médio em escolas técnicas”, afirmou.

O ministro também ressaltou o papel da instituição visitada na formação de jovens e no fortalecimento da educação profissional no país. “Quero parabenizar o Paulo [Rocca], em nome de todos que fazem esta escola, pela importância que é olhar para o futuro da capacitação e da formação profissional dos nossos jovens”, declarou.

Durante o evento, foram assinadas habilitações para instituições que pretendem ofertar cursos de medicina. Camilo Santana explicou o alcance da iniciativa anunciada no local. “Aqui, aproveitamos esse momento para assinar a habilitação… O presidente lançou também um edital para hospitais de alto nível de excelência poderem ofertar cursos de medicina. São instituições que têm hospitais de alta complexidade no Brasil. Então aqui estamos com a Rede D’Or e com a PUC do Rio de Janeiro, a única que não tinha faculdade de medicina. Então vamos assinar a habilitação, presidente, como instituição de ensino. O primeiro passo para ter uma faculdade é ser constituída como uma instituição de ensino. Então vamos assinar essas duas habilitações, aproveitando aqui o ato, garantindo que a Rede D’Or e a PUC se transformem em instituições de ensino”, disse.

O anfitrião da visita foi Paulo Rocca, presidente do Grupo Techint e filho de Roberto Rocca, um dos fundadores da companhia. Roberto Rocca defendia a educação como elemento central para a mobilidade social e para o desenvolvimento das comunidades. Esse princípio orienta os programas educacionais mantidos pelo grupo, voltados à ampliação de oportunidades e à valorização do mérito acadêmico.

Em sua apresentação institucional, a Escola Técnica Roberto Rocca afirma que integra “uma rede de escolas de excelência que busca formar técnicos de alta qualidade, que desenvolvam competências tecnológicas de ponta, contribuam para a igualdade de oportunidades e para o progresso das comunidades e do sistema educacional”. A instituição atua na formação técnica de jovens com foco em qualificação profissional e desenvolvimento tecnológico.