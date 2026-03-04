Programa do BNDES aponta crescimento do emprego em startups

247 - Um levantamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), elaborado com base em informações da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), aponta impactos positivos do programa BNDES Garagem no desempenho de startups brasileiras. O estudo indica que empresas participantes da iniciativa apresentaram crescimento expressivo no emprego formal e na massa salarial em comparação com negócios que não foram selecionados para o programa.

De acordo com os dados divulgados pelo BNDES, as startups apoiadas registraram expansão aproximada de 29% no número de empregos formais e aumento de cerca de 105% na massa salarial quando comparadas ao grupo de controle formado por empresas que participaram do processo seletivo, mas não foram incluídas no programa. O levantamento também identificou avanço em indicadores ligados à inovação.

Segundo o estudo, o contingente de profissionais técnico-científicos empregados nas empresas participantes — indicador conhecido como Potec — cresceu cerca de 13%. Já a massa salarial desse grupo de trabalhadores teve aumento de aproximadamente 67%, sinalizando maior investimento em equipes qualificadas voltadas à inovação.

Apoio a empresas inovadoras

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que os resultados reforçam o papel de políticas públicas voltadas ao fortalecimento de empresas emergentes com potencial de crescimento acelerado. Para ele, o programa contribui para ampliar o impacto econômico do ecossistema de inovação no país.

Em declaração sobre os resultados do estudo, Mercadante afirmou: “O BNDES Garagem integra a estratégia do Banco de apoiar empresas inovadoras, contribuindo para a geração de emprego qualificado, aumento de renda e maior dinamismo econômico. Ao combinar capacitação, conexão com investidores e suporte técnico, o programa amplia as condições para que startups transformem potencial inovador em crescimento sustentável.”

Programa apoia startups desde 2018

O BNDES Garagem foi criado em 2018 com o objetivo de estimular o desenvolvimento de startups e fortalecer o ecossistema empreendedor brasileiro. A iniciativa oferece mentorias especializadas, acesso a redes de investidores, orientação técnica e premiações financeiras para os negócios que se destacam ao longo dos ciclos de aceleração.

Na prática, o programa busca destravar o potencial de crescimento de empresas inovadoras e contribuir para a consolidação de novos modelos de negócios baseados em tecnologia e inovação. Desde sua criação, a iniciativa já apoiou mais de 300 startups em diferentes áreas.

Entre os setores contemplados estão projetos ligados à economia verde e à descarbonização, além de iniciativas nas áreas de saúde, educação e logística.

Avaliação de impacto do programa

O estudo de avaliação de efetividade foi realizado a partir de dados referentes à segunda edição do BNDES Garagem. A análise considerou empresas que participaram do processo seletivo entre 2021 e 2023, período em que o programa apoiou 135 startups ao longo de três ciclos de aceleração.

Com base nesses dados, o BNDES concluiu que as empresas selecionadas apresentaram desempenho superior em indicadores de geração de emprego, renda e qualificação da força de trabalho, sugerindo que iniciativas de apoio a negócios inovadores podem contribuir para ampliar o dinamismo econômico e estimular a criação de oportunidades no mercado de trabalho brasileiro.