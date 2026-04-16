Ternium conquista prêmio global de sustentabilidade da indústria do aço pela oitava vez consecutiva

247 – A Ternium foi reconhecida como Campeã de Sustentabilidade pela Associação Mundial do Aço (worldsteel), um dos mais importantes selos globais do setor, que atesta o compromisso das empresas com práticas responsáveis e desenvolvimento sustentável.

O prêmio, concedido anualmente, destaca companhias que demonstram ações concretas nas áreas ambiental, social, de governança e econômica. Esta é a oitava vez consecutiva que a Ternium recebe o reconhecimento, consolidando sua posição entre as principais referências globais em sustentabilidade na indústria do aço.

Critérios rigorosos e avaliação internacional

Para alcançar o prêmio de Campeã de Sustentabilidade, as empresas precisam atender a exigências rigorosas estabelecidas pela worldsteel.

Entre os critérios, está a necessidade de fornecer dados do Inventário do Ciclo de Vida (LCI) de pelo menos 60% da produção de aço bruto ao longo dos últimos cinco anos. Além disso, as companhias devem comprovar conformidade com 20 indicadores que abrangem práticas ambientais, sociais, de governança e desempenho econômico.

Outro requisito relevante é o reconhecimento prévio em premiações da própria entidade, como o Steelie Awards — uma das principais distinções da indústria — ou a conquista de prêmios nas áreas de segurança e saúde.

Presença estratégica e impacto no Brasil

A Ternium é uma das líderes na produção de aço na América Latina e principal acionista da Usiminas, desempenhando papel estratégico no setor siderúrgico brasileiro.

Desde 2017, a empresa opera um centro industrial de grande porte em Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. A unidade possui capacidade de produção de aproximadamente cinco milhões de toneladas de placas de aço por ano, com elevado nível de tecnologia e sofisticação.

A produção atende mercados internacionais, incluindo Estados Unidos, México, Brasil e países europeus, reforçando a inserção global da companhia.

Geração de empregos e integração local

A operação da Ternium no Brasil também tem impacto relevante na economia local. A empresa conta com cerca de 8 mil funcionários, sendo que mais de 60% são moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Esse perfil evidencia não apenas a geração de empregos, mas também a integração da companhia com a comunidade local, um dos pilares considerados nas avaliações de sustentabilidade contemporâneas.

Sustentabilidade como eixo estratégico

O reconhecimento reiterado da worldsteel indica que a sustentabilidade deixou de ser um elemento periférico para se tornar eixo central na estratégia das grandes siderúrgicas globais.

No caso da Ternium, a consistência ao longo de oito anos consecutivos sugere um modelo de gestão que combina eficiência produtiva, responsabilidade ambiental e compromisso social — fatores cada vez mais determinantes para a competitividade no setor industrial global.