Lula manda mensagem aos empresários: “Investir em educação é apostar no futuro da empresa, dos profissionais e do País”

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (6) que investimentos em educação precisam ser vistos como estratégia de desenvolvimento e não como custo, durante a inauguração da Escola Técnica Roberto Rocca, construída pela siderúrgica Ternium em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. “Investir em educação é necessário. Não contabilize como um teste, mas como um investimento, porque você está investindo no futuro da sua empresa, no futuro dos seus profissionais e no futuro do país”, declarou o presidente.

A escola foi construída com investimento privado de R$ 260 milhões e integra uma rede global de ensino do Grupo Techint. A unidade oferece ensino médio técnico para jovens da região, com formação em Eletromecânica e Mecatrônica, além de bolsas de estudo integrais para todos os alunos.

Durante seu discurso, Lula destacou que iniciativas educacionais desse tipo contribuem não apenas para a formação profissional, mas também para o desenvolvimento das comunidades onde estão instaladas. Segundo o presidente, projetos voltados à educação técnica ajudam a preparar trabalhadores qualificados e fortalecem o futuro da indústria brasileira.

A cerimônia contou também com a presença do presidente do Grupo Techint, Paolo Rocca, e do CEO da Ternium, Máximo Vedoya. Autoridades como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também participaram do evento.

As obras da Escola Técnica Roberto Rocca começaram em 2023. Atualmente, a unidade já conta com 384 alunos em formação. A expectativa é que, em 2027, quando estiver operando em plena capacidade, o número de estudantes chegue a 576 no ensino médio técnico. Todos os alunos recebem bolsas de estudo, reforçando o caráter social da iniciativa e a integração entre a indústria e a comunidade local.

O presidente do Grupo Techint, Paolo Rocca, afirmou que o investimento em educação técnica faz parte da estratégia da companhia para estimular o desenvolvimento econômico e social. “Foi muito importante receber o presidente Lula na inauguração da nossa Escola Técnica Roberto Rocca em Santa Cruz, onde temos um centro industrial que emprega 8 mil pessoas e produz aço competitivo para o Brasil e para o mundo. Investimos na educação técnica porque acreditamos no papel central da indústria no desenvolvimento econômico e social do Brasil e de todos os países onde operamos”, disse