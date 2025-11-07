Cooperação global marca ofensiva da PF contra tráfico de animais silvestres

247 - A Polícia Federal (PF) destacou, no Rio de Janeiro, os resultados de suas ações conjuntas contra o tráfico de animais silvestres durante a Conferência Internacional sobre Crimes contra a Vida Selvagem. O evento, que reuniu representantes de mais de 30 países, debateu estratégias de enfrentamento a crimes ambientais e ressaltou o papel da cooperação entre instituições e governos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, a conferência — realizada em parceria com a INTERPOL, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e a The Royal Foundation — teve como foco principal a troca de experiências no combate ao tráfico de fauna, especialmente em portos e aeroportos.

Projetos e avanços no combate à fauna ilegal

Durante o painel, o agente da PF Demian Calça lembrou que a instituição criou suas unidades especializadas em meio ambiente em 2003 e, desde então, vem ampliando sua atuação por meio de projetos nacionais e internacionais. “A PF tem investido fortemente em capacitação, tecnologia e parcerias estratégicas. Hoje, nosso trabalho é reconhecido dentro e fora do Brasil”, destacou.

Atualmente, a Polícia Federal lidera o Projeto Impactas, uma iniciativa multiagências voltada ao combate do tráfico de fauna silvestre. O programa reúne esforços de investigação, perícia e fiscalização entre diferentes órgãos, incluindo o IBAMA, a Receita Federal e instituições agropecuárias. Entre os resultados, estão o uso de ferramentas forenses avançadas, como a genética aplicada e o estudo de isótopos estáveis, que permitem comprovar a origem de animais traficados e reforçar as investigações criminais.

Operações conjuntas e resultados expressivos

Entre as operações destacadas, uma ação de inteligência contra o tráfico de ovos de aves resultou na prisão de quatro pessoas — três paraguaios e um chinês — e na apreensão de mais de 150 ovos. A operação contou com o apoio do IBAMA e do Fish and Wildlife Service dos Estados Unidos.

Em outro caso, o tráfico postal de ovos de peixes ornamentais levou à identificação de 21 pessoas em 14 países, após uma operação internacional conduzida em parceria com a Receita Federal e o mesmo órgão norte-americano. Essas ações foram possíveis graças à integração entre as áreas de inteligência, fiscalização e perícia.

Capacitação e inovação tecnológica

O Projeto Impactas também investe em treinamento de servidores públicos e profissionais do setor aéreo e portuário. Já foram capacitados cerca de 400 operadores de raio X e 250 agentes de diversas instituições em oficinas realizadas em todo o país. A Academia Nacional de Polícia atualizou seus cursos de fauna para incorporar novas ferramentas e métodos de investigação.

Entre os próximos passos, a PF planeja criar um Laboratório de DNA de Fauna e Flora e elaborar cartilhas técnicas com protocolos conjuntos para o manejo de animais apreendidos e sua reintegração à natureza.

Cooperação internacional e desafios globais

O encontro marcou a primeira edição da Conferência Internacional sobre Crimes contra a Vida Selvagem organizada conjuntamente por Brasil, INTERPOL, UNODC e The Royal Foundation. O objetivo é fortalecer a cooperação internacional diante da expansão dos crimes ambientais, reconhecidos como atividades transnacionais que ameaçam a biodiversidade, os ecossistemas e a saúde pública.

Durante os debates, especialistas enfatizaram que o combate efetivo ao tráfico de animais depende de ações integradas, tecnologia forense e intercâmbio de informações entre países. O trabalho conjunto da PF com parceiros nacionais e internacionais vem se consolidando como uma referência global no enfrentamento ao tráfico de fauna.