      Edital "Prospera Sociobio" gera Núcleos de Desenvolvimento nos territórios amazônicos

      Os Núcleos são estratégicos para fortalecer iniciativas locais de sociobioeconomia

      Edital "Prospera Sociobio" gera Núcleos de Desenvolvimento nos territórios amazônicos (Foto: AD Produtora/Sebrae )

      247 - Organizações interessadas em participar do edital “Prospera Sociobio”, que selecionará seis redes amazônicas para a criação de Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia, poderão conhecer mais detalhes da chamada e esclarecer dúvidas durante as oficinas presenciais que acontecem até a próxima sexta-feira (23), das 8h30 às 17h (horário local). Os encontros serão realizados presencialmente nos territórios prioritários de Altamira (PA), Portel (PA), Salgado-Bragantino (PA), Macapá (AP), Juruá–Tefé (AM) e Rio Branco–Brasiléia (AC).A chamada é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), no âmbito do projeto “Sociobioeconomia na Amazônia”, que representa a implementação inicial do Programa Nacional de Sociobioeconomia – Prospera Sociobio.

      As oficinas têm como objetivo apresentar o contexto de políticas públicas relacionadas ao edital, os detalhes da proposta, os objetivos dos Núcleos, as etapas do edital, os documentos necessários para candidatura e esclarecer dúvidas.

      Os Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia são estratégicos para fortalecer iniciativas locais de sociobioeconomia, valorizar os saberes tradicionais e impulsionar os negócios comunitários sustentáveis nos territórios amazônicos.

      Nos dias 20 e 21, as oficinas acontecerão no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), localizado na Estrada do Bexiga, nº 2.584, bairro Fonte Boa, no município de Tefé (AM).

      Em seguida, nos dias 21 e 22, a iniciativa ocorrerá na Sala 02 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Culturas Inclusivas (PPGECI), no Campus 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), situado na Rua Coronel José Porfírio, nº 2.515, bairro Centro (Altamira/PA).

      Já nos dias 22 e 23, a ação segue no Museu Sacaca, localizado na Av. Feliciano Coelho, nº 1.509, bairro Trem (Macapá/AP). No mesmo período, as oficinas serão realizadas na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), situada na Rodovia AC-40, Km 04, nº 1.858, bairro Vila Amizade (Rio Branco/AC).

      Inscrições prorrogadas

      As inscrições foram prorrogadas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 2 de fevereiro. Podem se candidatar organizações regionais com experiência e capacidade de oferecer um conjunto integrado de serviços. O edital completo está disponível em: https://fas-amazonia.org/sociobio/. Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, envie um e-mail até o dia 21 de janeiro para o seguinte endereço: editais@fas-amazonia.org.

      Sobre o Projeto Sociobioeconomia da Amazônia

      O projeto integra a cooperação entre os governos do Brasil e da Alemanha para implementação da Estratégia Nacional de Bioeconomia (ENBio), que orienta o estímulo a atividades econômicas sustentáveis, valorizando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos da floresta. A coordenação política é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio da Secretaria Nacional de Bioeconomia (SBC). A implementação é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com financiamento do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW).

