Edital "Prospera Sociobio" gera Núcleos de Desenvolvimento nos territórios amazônicos

247 - Organizações interessadas em participar do edital “Prospera Sociobio”, que selecionará seis redes amazônicas para a criação de Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia, poderão conhecer mais detalhes da chamada e esclarecer dúvidas durante as oficinas presenciais que acontecem até a próxima sexta-feira (23), das 8h30 às 17h (horário local). Os encontros serão realizados presencialmente nos territórios prioritários de Altamira (PA), Portel (PA), Salgado-Bragantino (PA), Macapá (AP), Juruá–Tefé (AM) e Rio Branco–Brasiléia (AC).A chamada é promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), no âmbito do projeto “Sociobioeconomia na Amazônia”, que representa a implementação inicial do Programa Nacional de Sociobioeconomia – Prospera Sociobio.

As oficinas têm como objetivo apresentar o contexto de políticas públicas relacionadas ao edital, os detalhes da proposta, os objetivos dos Núcleos, as etapas do edital, os documentos necessários para candidatura e esclarecer dúvidas.

Os Núcleos de Desenvolvimento da Sociobioeconomia são estratégicos para fortalecer iniciativas locais de sociobioeconomia, valorizar os saberes tradicionais e impulsionar os negócios comunitários sustentáveis nos territórios amazônicos.

Nos dias 20 e 21, as oficinas acontecerão no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), localizado na Estrada do Bexiga, nº 2.584, bairro Fonte Boa, no município de Tefé (AM).

Em seguida, nos dias 21 e 22, a iniciativa ocorrerá na Sala 02 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Culturas Inclusivas (PPGECI), no Campus 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), situado na Rua Coronel José Porfírio, nº 2.515, bairro Centro (Altamira/PA).

Já nos dias 22 e 23, a ação segue no Museu Sacaca, localizado na Av. Feliciano Coelho, nº 1.509, bairro Trem (Macapá/AP). No mesmo período, as oficinas serão realizadas na Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), situada na Rodovia AC-40, Km 04, nº 1.858, bairro Vila Amizade (Rio Branco/AC).

Inscrições prorrogadas

As inscrições foram prorrogadas até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 2 de fevereiro. Podem se candidatar organizações regionais com experiência e capacidade de oferecer um conjunto integrado de serviços. O edital completo está disponível em: https://fas-amazonia.org/sociobio/. Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, envie um e-mail até o dia 21 de janeiro para o seguinte endereço: editais@fas-amazonia.org.

Sobre o Projeto Sociobioeconomia da Amazônia

O projeto integra a cooperação entre os governos do Brasil e da Alemanha para implementação da Estratégia Nacional de Bioeconomia (ENBio), que orienta o estímulo a atividades econômicas sustentáveis, valorizando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos da floresta. A coordenação política é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio da Secretaria Nacional de Bioeconomia (SBC). A implementação é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com financiamento do Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW).