Eficiência hídrica e energia limpa ganham força no mercado de lavanderias self-service

247 - O Brasil vem ocupando um papel cada vez mais relevante no debate global sobre sustentabilidade e economia verde. Uma pesquisa da Kantar revela que 87% dos brasileiros desejam adotar hábitos mais ecológicos, o que evidencia uma mudança de comportamento que impulsiona novos modelos de consumo e pressiona empresas a reverem seus modelos. A pauta ambiental deixa de ser apenas um diferencial simbólico e se torna um pilar estratégico de competitividade, capaz de influenciar a percepção de valor e performance das marcas. A Lavô, rede líder no segmento de lavanderias self-service no Brasil, é uma das marcas que vem consolidando um modelo de negócios em que inovação e sustentabilidade caminham juntas.

Em um setor tradicionalmente associado ao alto consumo de recursos naturais, a rede tem se destacado pela adoção de práticas de economia circular e pela eficiência de seus processos, que reduzem significativamente o uso de água e energia. No último ano, a rede contabilizou mais de 5 milhões de ciclos de lavagem e secagem, a cada minuto foram lavadas 3 toneladas de roupa. “Registramos a economia de 29.166.50 litros de água por mês e esse número deve-se aos equipamentos que utilizamos, que consomem apenas 2 watts por ciclo. Em um comparativo com uma máquina doméstica conseguimos enxergar a diferença de consumo. Nas unidades, a média de uso por ciclo é de 56 litros, enquanto, em casa, este gasto pode chegar a 190 litros”, explica o CEO e fundador da rede, Angelo Max Donaton.

Esse desempenho também é resultado do investimento crescente da marca em energia solar. “Atualmente, cerca de 15% das unidades já aderiram ao plano por assinatura de energia limpa, obtendo descontos médios de 12% na tarifa elétrica. Essa opção não gera custos adicionais para o franqueado e ainda contribui diretamente para a expansão de usinas solares no país. Responsabilidade ambiental não é apenas uma pauta de imagem, é um dos pilares do nosso modelo de negócio. Ao investir em fontes renováveis, mostramos que é possível crescer com seriedade e rentabilidade”, ressalta.

Com presença nacional e um modelo de franquia em expansão com mais de 600 unidades em operação, a Lavô aposta em inovação contínua e práticas de baixo impacto ambiental como diferenciais competitivos. Em um cenário em que os consumidores e investidores valorizam cada vez mais empresas alinhadas aos princípios ESG, a rede se posiciona como referência em negócios sustentáveis e de alto impacto positivo.