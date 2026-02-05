Itaipu Parquetec, Itaipu Binacional e ENBPar levam ao Ceará iniciativa para impulsionar o hidrogênio verde

247 - Uma parceria firmada nesta quarta-feira (4) conecta a experiência tecnológica e de inovação do Itaipu Parquetec e da Itaipu Binacional ao potencial estratégico do Nordeste, com a implantação de uma planta piloto de hidrogênio verde no Ceará. A iniciativa é resultado da parceria com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar) e o Governo do Estado do Ceará, em um movimento que une pesquisa aplicada, inovação industrial e formação de mão de obra qualificada.

O projeto tem foco educacional e experimental, mas com impacto direto na cadeia produtiva. A planta será usada para testes de equipamentos, instalação de laboratórios didáticos e desenvolvimento de soluções tecnológicas ligadas à produção, ao armazenamento e às aplicações energéticas do hidrogênio verde, considerado um dos vetores centrais da descarbonização da economia.

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, a iniciativa traduz a missão institucional da usina ao expandir o papel da empresa para além da geração de energia. “A inovação tecnológica é o caminho para fortalecer a competitividade do Brasil, gerar desenvolvimento e afirmar nossa soberania. O Itaipu Parquetec é a ponte que transforma esse compromisso em conexões concretas entre ciência, indústria e poder público”, afirmou.

Do lado cearense, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, destacou o alcance nacional da cooperação. Para ele, o parque tecnológico já se consolidou como referência em inovação no país, e a parceria aproxima dois ecossistemas com vocações complementares. “Temos sinergias claras em energias renováveis e tecnologia. Essa integração fortalece os territórios e amplia o impacto das ações conjuntas”, disse.

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo, ressaltou que a instituição chega ao Ceará com bagagem técnica acumulada ao longo de mais de uma década. “São mais de 12 anos de pesquisa, testes e domínio de toda a rota do hidrogênio verde, da produção ao uso energético. O interesse do Ceará em aplicar essas plantas para geração local de energia reforça nosso papel como centro de competência e referência nacional no setor”, explicou.

A formalização ocorreu em cerimônia realizada no próprio Itaipu Parquetec. O acordo também prevê estímulo a soluções de inovação social associadas à nova economia do hidrogênio.

Para o diretor-presidente da ENBPar, Marlos Costa, a articulação representa um avanço na integração entre empresas públicas de energia e ambientes de inovação. “A iniciativa contribui para fortalecer a capacidade nacional de desenvolver tecnologias estratégicas e consolida o Brasil como protagonista na transição para matrizes energéticas de baixo carbono”, destacou.

Com a parceria, o hidrogênio verde passa a ocupar posição estratégica de desenvolvimento regional e nacional, articulando ciência, setor produtivo e políticas públicas em uma agenda estruturante para o futuro energético do país.