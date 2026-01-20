Novo edital do programa Itaipu Mais que Energia destina R$ 100 milhões a projetos sociais

247 - A Itaipu Binacional lançou na tarde desta terça-feira (20) um novo edital do programa "Itaipu Mais que Energia", voltado ao apoio financeiro a projetos de organizações sociais localizadas na área de atuação prioritária da usina. A iniciativa abrange 399 municípios do Paraná e 35 cidades do sul do Mato Grosso do Sul.

As informações foram divulgadas pela Itaipu Binacional durante evento on-line de apresentação do edital 001/2026, no qual foram detalhados prazos, regras e as principais mudanças desta nova etapa do programa.

Diretor-geral destaca papel das organizações sociais

O lançamento ocorreu com transmissão ao vivo pelo canal oficial da usina no YouTube e superou três mil visualizações. O edital já está disponível nos canais institucionais da Itaipu e prioriza projetos desenvolvidos por entidades que atuam com povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de recicláveis e pescadores artesanais, entre outros públicos.

Durante o evento, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, afirmou que o trabalho das organizações sociais é central para a transformação social nos territórios atendidos pela usina. "A construção de uma sociedade mais justa passa pela organização da própria sociedade. O trabalho coletivo e de solidariedade que é desenvolvido em nosso território é muito bonito", declarou.

Verri também explicou o papel da empresa no apoio às entidades. "O que a Itaipu quer ser nesse momento, como porta-voz do Governo do Brasil no território, é um instrumento para contribuir na mudança que as instituições sociais já estão fazendo", disse.

Balanço da etapa anterior

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, apresentou dados do edital anterior, lançado em 2024. Segundo ele, na primeira fase foram disponibilizados R$ 400 milhões, dos quais quase R$ 308 milhões foram utilizados em projetos apresentados por 1.020 entidades.

"Na primeira etapa, tínhamos à disposição R$ 400 milhões e, pelas propostas apresentadas, foram utilizados quase R$ 308 milhões, com 1.020 entidades impactando direta e indiretamente mais de um milhão de pessoas", afirmou Carboni, ao comentar o alcance das iniciativas no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul.

O diretor informou ainda que a abertura do novo edital foi possível devido à existência de recursos remanescentes. "Como houve recursos remanescentes, estamos abrindo uma nova etapa de edital nos três eixos que registraram mais propostas", disse.

Eixos e prazos

Os três eixos contemplados nesta nova chamada são Desenvolvimento Comunitário, Produção Sustentável e Saúde e Bem-Estar Social. Esses eixos abrangem oito linhas de atuação, incluindo educação popular, esporte e cultura, economia solidária, segurança alimentar, promoção da saúde, gênero, raça e diversidade.

Cada linha possui valores mínimos e máximos específicos para as propostas, conforme detalhado no edital. Técnicos da Diretoria de Coordenação apresentaram orientações sobre os objetivos do programa, áreas de abrangência e o preenchimento dos formulários de inscrição.

Seleção em cinco fases e reuniões técnicas nos núcleos

O prazo final para o cadastro das propostas é 20 de fevereiro. Organizações que foram contempladas no edital anterior, de 2024, não podem participar desta nova etapa.

A seleção ocorrerá em cinco fases: cadastro das propostas, avaliação e classificação, divulgação dos resultados, contratação e execução dos projetos. A lista das entidades classificadas será divulgada em 27 de março, no hotsite do programa Itaipu Mais que Energia.

Os recursos previstos somam R$ 100 milhões e serão geridos pela Caixa Econômica Federal, por meio do Sistema Bússola, utilizado para o cadastro e a gestão físico-financeira dos repasses.

Entre quarta-feira (22) e quarta-feira (29), equipes da Itaipu percorrerão os 21 núcleos de Cooperação Socioambiental do programa para realizar reuniões técnicas presenciais com representantes das organizações sociais interessadas.