A extrema direita é o sistema que ela diz combater, afirma Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (18) que a extrema direita brasileira representa exatamente o “sistema” que esse campo político diz combater. A declaração foi feita durante entrevista coletiva em Brasília, em meio a questionamentos sobre o avanço desse espectro político e seus impactos sobre a democracia e o futuro do país.

Discurso sem propostas e foco na destruição

Ao responder sobre a narrativa adotada pela extrema-direita, Lula afirmou que esse campo político não apresenta propostas concretas para o país e se limita a negar as instituições existentes. “Esse discurso negacionista, se você pegar as propostas, é uma proposta destrutiva porque não coloca nada no lugar. É só destruir o que tem. Quem que é o sistema no Brasil? Sou eu? Ou o sistema é aquele que nega o sistema?”, questionou o presidente.

Segundo Lula, o uso recorrente da retórica antissistema não se sustenta quando confrontado com a realidade das estruturas de poder no país.

Elites ainda ocupam os principais espaços de poder

O presidente também avaliou que os setores populares ainda não chegaram às instâncias superiores do poder institucional, o que, em sua visão, demonstra que o chamado “sistema” permanece sob controle das elites. Para ilustrar, citou o Judiciário. “Eu ainda não tenho ninguém do Prouni em nenhuma instância superior no Poder Judiciário. Ainda não tenho”, afirmou.

Lula também mencionou os efeitos das políticas de cotas no acesso ao ensino superior, ressaltando que esse avanço ainda não se traduziu em ocupação de cargos estratégicos. “Os meninos das nossas cotas que fizeram universidade ainda não estão em nenhuma instância de poder. Então o sistema são eles [quem apregoa combater o sistema]. Então o que nós precisamos é fazer esse debate coerente”, disse.

Confiança no futuro político e econômico do país

Ao projetar o cenário político, o presidente afirmou não acreditar em um retorno da extrema direita ao comando do Executivo. Segundo ele, os resultados econômicos, as políticas de inclusão social e as ações na área ambiental dão segurança ao governo para enfrentar qualquer debate público. “Eu tenho tanta tranquilidade da nossa economia e das políticas de inclusão social que nós fizemos, da questão climática, da transição energética, que não existe um tema que eu não esteja tranquilo para debater com quem quer que seja”, declarou.

Lula concluiu reafirmando sua confiança no futuro político do país. “Então, sabe, eu acho que nós estamos muito tranquilos e aqui no Brasil, a extrema direita não votará mais a governar esse país. É isso”.