Acadêmicos de Niterói retirou menção a Bolsonaro e mantém Trump em desfile

247 - A Acadêmicos de Niterói retirou de última hora menções a Jair Bolsonaro (PL), preso pela sua participação na trama golpista das eleições de 2022, mas manteve referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O desfile, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acontece neste domingo (15), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com início previsto para as 22h.

Segundo a revista Veja, a decisão de retirar referências diretas a Bolsonaro e a outros governos ocorreu antes da finalização do material entregue aos avaliadores, com o objetivo de evitar possível caracterização de crime eleitoral. O livro, porém, manteve menção indireta ao núcleo político ligado ao ex-mandatário. A ala 23 faz referência ao deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro.

Enredo destaca defesa da soberania nacional

O texto do documento traz a seguinte explicação: "No meio deste terceiro mandato presidencial, a soberania nacional foi colocada no centro do debate político por causa da atuação de um ex-deputado federal junto ao governo americano de Donald Trump. Houve pedido de sanções econômicas e políticas contra o país e autoridades, levantando uma crescente exaltação aos valores democráticos do Brasil."

Nesse contexto, o livro entregue aos jurados ainda destaca: "A atitude intervencionista gerou críticas contundentes e elevou a posição de Lula como defensor dos interesses nacionais. Em função disso, os componentes, de forma irônica, usam uma fantasia inspirada em uma charge feita pelo ilustrador Nando Motta para o site Brasil 247".