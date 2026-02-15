Desfile em homenagem a Lula na Sapucaí terá ala com críticas aos "patriotas" bolsonaristas e referências aos EUA e Trump

247 - O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá uma ala que satiriza "patriotas", com elementos associados aos Estados Unidos e à extrema direita brasileira. Segundo a publicação do Eixo Político, os componentes do desfile que acontece neste domingo (15) usarão o boné trumpista "MAGA", orelhas de Mickey e uma tocha da Estátua da Liberdade "queimando" a bandeira brasileira.

A proposta seria uma crítica ao alinhamento de bolsonaristas com os Estados Unidos e aos pedidos de sanções contra o Brasil. O desfile integra a programação que será acompanhada neste domingo pelo presidente Lula na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

🇧🇷 Desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula, terá ala satirizando “patriotas”.



Os componentes vão usar boné trumpista "MAGA", orelhas de Mickey e a tocha da Estátua da Liberdade "queimando" a bandeira brasileira. É uma crítica ao alinhamento de…





Presidente assiste desfiles no camarote de Eduardo Paes

Lula deve assistir às apresentações a partir do camarote do prefeito Eduardo Paes (PSD). De acordo com o Correio Braziliense, a passagem pelo Rio encerra a agenda do presidente nos principais polos do Carnaval brasileiro. No sábado (14), Lula participou do Galo da Madrugada, no Recife, e depois seguiu para Salvador, onde acompanhou o desfile no circuito Campo Grande.

A homenagem da escola Acadêmicos de Niterói tem como tema o samba-enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". O retorno de Lula a Brasília está previsto para segunda-feira (16). Já na terça-feira (17), o presidente embarca para viagem oficial à Índia.