Janja é confirmada no último carro do desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí

247 - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, está confirmada no último carro do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageia a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de domingo (15). A apresentação acontece na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), e está prevista para começar às 22h, com o enredo intitulado "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o destaque do carro alegórico será uma escultura gigante do presidente Lula. Janja participará da alegoria e será a primeira primeira-dama residente do Palácio da Alvorada a desfilar em uma escola de samba do Rio de Janeiro.

Segundo informações do livro Abre-Alas da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Janja também será citada na ala 24, que terá o trompetista Fabiano Leitão abrindo o cortejo. Um estandarte com a frase "Solte sua Janja!" fará parte da apresentação.