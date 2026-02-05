Adolescente é apreendido sob suspeita de criar mandados falsos contra Lula e Moraes

247 - Um adolescente de 15 anos foi apreendido sob suspeita de criar mandados falsos de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo o SBT News, a apuração policial indica que credenciais de acesso pertencentes a duas servidoras do Tribunal de Justiça de Goiás foram utilizadas de forma indevida. Isso permitiu acessos não autorizados ao sistema Projudi, plataforma usada para tramitação de processos judiciais.

Com os dados obtidos, o adolescente teria criado processos inexistentes, inserido documentos falsos e alterado registros relacionados a mandados de prisão já cadastrados no sistema. Entre as irregularidades identificadas estão mandados falsificados em nome do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. O adolescente foi apreendido e a investigação continua para apurar todos os envolvidos e a extensão do esquema.

Órgãos afirmam que dados foram corrigidos rapidamente

Em nota, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Goiás informaram que não houve invasão direta aos sistemas institucionais. Segundo os órgãos, as informações foram corrigidas rapidamente e nenhum mandado verdadeiro foi emitido contra as autoridades citadas.

A apreensão faz parte da operação policial que teve início na manhã desta quinta-feira (5), que cumpriu mandados nos estados de Goiás, no Distrito Federal e em Minas Gerais. O foco da investigação são fraudes interestaduais que atingiram sistemas sensíveis do Judiciário, incluindo o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e processos digitais do Projudi, plataforma utilizada pelo TJGO.