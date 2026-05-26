Agenda oficial de Trump não prevê encontro com Flávio Bolsonaro

247 - A agenda oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não registra compromissos com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta terça-feira (26). Mesmo sem confirmação formal, o parlamentar brasileiro está em Washington tentando viabilizar uma reunião com Trump em meio à crise política relacionada à sua proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Aliados de Flávio afirmam que o encontro estaria previsto para a tarde desta terça e teria sido articulado por interlocutores ligados ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que reside nos Estados Unidos, também participaria das articulações.

A programação oficial da Casa Branca informa apenas que Trump terá “reuniões políticas” no Salão Oval entre 13h30 e 17h30, no horário local de Washington. Os compromissos, no entanto, ocorrerão de forma reservada, sem acesso da imprensa e sem detalhamento dos participantes.

A movimentação de Flávio Bolsonaro ocorre em um momento delicado para o senador, que busca reduzir os impactos políticos da repercussão envolvendo Daniel Vorcaro. Nos bastidores, integrantes do grupo político avaliam que uma eventual foto ou encontro com Trump poderia fortalecer a imagem do parlamentar diante da corrida presidencial de 2026.

Por outro lado, auxiliares próximos admitem reservadamente que a frustração da reunião também teria potencial de ampliar o desgaste político do senador.

A última referência oficial ao Brasil na agenda de Donald Trump ocorreu em 7 de maio, quando o presidente dos Estados Unidos recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Casa Branca. O encontro aconteceu após meses de tensão diplomática provocada por sanções impostas pelos EUA a autoridades brasileiras.