Mais uma mentira da turma de Flávio: não há encontro previsto com Trump

247 – A viagem de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aos Estados Unidos sofreu um novo revés político após a divulgação da agenda oficial do presidente Donald Trump para esta terça-feira (26). Apesar de aliados do senador terem afirmado que ele viajaria para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, não há qualquer previsão de reunião entre os dois na programação divulgada pela Casa Branca.

A ausência do nome de Flávio Bolsonaro na agenda oficial reforça dúvidas sobre a veracidade das informações divulgadas pelo entorno do senador e levanta a hipótese de que o encontro não ocorrerá ou, caso aconteça, não terá caráter oficial.

O episódio amplia o desgaste político envolvendo Flávio Bolsonaro em meio às recentes polêmicas relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e ao financiamento do filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos bastidores políticos, aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), já demonstram preocupação com os impactos da crise sobre o campo bolsonarista.

Nos últimos dias, Flávio Bolsonaro esteve no centro de novas controvérsias após admitir ter mantido encontros presenciais com Vorcaro em São Paulo, mesmo depois de o empresário passar a usar tornozeleira eletrônica no fim de 2025. Segundo o senador, as conversas ocorreram para discutir o financiamento do filme “Dark Horse”, sobre Jair Bolsonaro, e a busca de novos investidores para o projeto.

Paralelamente, a Polícia Federal investiga se parte dos R$ 61 milhões pagos por Vorcaro ao filme teria sido usada para custear despesas ligadas à permanência de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Eduardo também responde a ações relacionadas a ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e teve pedido de condenação apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação contra integrantes da Corte.

A ausência de qualquer reunião oficial entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump tende a ampliar questionamentos sobre a real dimensão da articulação internacional anunciada por aliados do senador. Até o momento, não houve manifestação oficial da Casa Branca confirmando encontro privado ou institucional entre os dois.