Flávio Bolsonaro se reúne com Eduardo antes de possível encontro com Trump

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu nesta segunda-feira (25), em Washington, com o ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na véspera de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópole, a conversa entre os irmãos ocorreu no hotel onde ambos estão hospedados na capital estadunidense. O objetivo do encontro teria sido alinhar detalhes da agenda prevista com Trump, prevista para a tarde desta terça-feira (26), na Casa Branca.

Agenda com Trump ainda não foi confirmada

Flávio Bolsonaro desembarcou em Washington na manhã desta segunda-feira. De acordo com aliados do senador, o convite para a reunião partiu do próprio Trump, embora o encontro ainda não tenha sido oficialmente confirmado pela Casa Branca.

Nos bastidores, assessores de Flávio acompanham com cautela a agenda do presidente estadunidense. O receio é de que questões internacionais acabem alterando os compromissos previstos para os próximos dias.

Irã gera preocupação entre aliados de Flávio

No último fim de semana, Donald Trump cancelou a participação no casamento do próprio filho para permanecer em Washington acompanhando negociações relacionadas a um possível acordo de paz com o Irã.

A avaliação de aliados de Flávio Bolsonaro é que a crise internacional pode dominar a agenda da Casa Branca e provocar eventual adiamento ou cancelamento da reunião entre o senador brasileiro e o presidente dos Estados Unidos.

Senador também terá reuniões com integrantes do governo dos EUA

Além do possível encontro com Trump, Flávio Bolsonaro também deve cumprir agendas com integrantes do governo norte-americano. Segundo interlocutores, estão previstas reuniões com membros do Departamento de Estado. O senador embarcou para os Estados Unidos na noite de domingo (24) e deve permanecer em Washington até quarta-feira (27).