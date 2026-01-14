AgroGalaxy suspende operações da Sementes Campeã

247 - A AgroGalaxy decidiu interromper as atividades da Sementes Campeã, sua subsidiária, como parte de um processo mais amplo de reestruturação empresarial. A suspensão passa a valer a partir de quarta-feira (14) e está inserida nas ações adotadas pela companhia para enfrentar um ambiente de mercado considerado adverso nos próximos anos e assegurar a continuidade do negócio.

A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração realizada na terça-feira (13). De acordo com a ata do encontro, o colegiado aprovou, “por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, pela suspensão das atividades da Sementes Campeã”, além de autorizar a diretoria a executar todas as providências necessárias para a implementação da medida.

Em nota à imprensa, a AgroGalaxy informou que a suspensão das operações da subsidiária ocorre no contexto do seu processo de Recuperação Judicial e integra um plano contínuo de otimização e eficiência operacional. Segundo a empresa, vêm sendo adotados “ajustes estruturais considerados essenciais para a sustentabilidade de suas operações, diante das perspectivas desafiadoras do mercado para 2026”.

Além da paralisação da Sementes Campeã, a companhia anunciou um redimensionamento do tamanho de sua operação. A estratégia envolve a priorização de unidades com maior eficiência operacional e menor demanda por capital de giro, com o objetivo de preservar a geração de receitas no curto e no médio prazos. “A readequação do tamanho da operação tem o objetivo de permitir à companhia gerar receitas suficientes e honrar os compromissos com clientes, fornecedores, parceiros, credores e os colaboradores que seguem na nova jornada de negócios em busca da retomada dos resultados”, afirmou a AgroGalaxy no comunicado.

A reunião do conselho também resultou em mudanças relevantes na estrutura de governança da empresa. Três conselheiros — Mônica da Cruz Lamas, Tomas Agustin Romero e Eron Martins — apresentaram renúncia aos cargos e deixaram, simultaneamente, funções exercidas nos comitês financeiro e de pessoas. Conforme registrado em ata, “os cargos vacantes nos comitês de assessoramento da companhia permanecerão vagos” até que haja nova deliberação.

Diante das renúncias, o Conselho de Administração aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para terça-feira (4) de fevereiro. Na pauta do encontro está a proposta de redução do número de membros do conselho para três integrantes, além da eleição de um novo conselheiro para compor o colegiado.