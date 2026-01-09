TV 247 logo
      Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE

      Tratado cria maior área de livre comércio do mundo; veja o que muda

      Bandeiras da União Europeia tremulam do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica, em 10 de abril de 2019 (Foto: REUTERS/Yves Herman)

      Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil 

      Após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) foi aprovado nesta sexta-feira (9) pelo Conselho da EU. Com a previsão de ser assinado no dia 17 em Assunção, Paraguai, o tratado estabelece as bases da maior zona de livre comércio do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas.

      Embora celebrado por governos e setores industriais, o acordo ainda enfrenta resistência de agricultores europeus e ambientalistas, que criticam possíveis impactos sobre o clima e a concorrência agrícola. A implementação será gradual e os efeitos práticos devem ser sentidos ao longo de vários anos.

      Após a assinatura formal, o acordo ainda precisará ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Partes que extrapolam a política comercial, como acordos técnicos, exigirão ratificação nos parlamentos nacionais da UE, o que pode alongar o cronograma e abrir espaço para disputas.

      Confira os principais pontos do acordo:

      1. Eliminação de tarifas alfandegárias

      • Redução gradual de tarifas sobre a maior parte dos bens e serviços;
      • Mercosul: zerará tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos;
      • União Europeia: eliminará tarifas sobre 95% dos bens do Mercosul em até 12 anos.

      2. Ganhos imediatos para a indústria

      • Tarifa zero desde o início para diversos produtos industriais.

      >>Setores beneficiados:

      • Máquinas e equipamentos;
      • Automóveis e autopeças;
      • Produtos químicos;
      • Aeronaves e equipamentos de transporte.

      3. Acesso ampliado ao mercado europeu

      • Empresas do Mercosul ganham preferência em um mercado de alto poder aquisitivo;
      • UE tem PIB estimado em US$ 22 trilhões;
      • Comércio tende a ser mais previsível e com menos barreiras técnicas.

      4. Cotas para produtos agrícolas sensíveis

      • Produtos como carne bovina, frango, arroz, mel, açúcar e etanol terão cotas de importação;
      • Acima dessas cotas, é cobrada tarifa;
      • Cotas crescem ao longo do tempo, com tarifas reduzidas, em vez de liberar entrada sem restrições;
      • Mecanismo busca evitar impactos abruptos sobre agricultores europeus;
      • Na UE, as cotas equivalem a 3% dos bens ou 5% do valor importado do Brasil;
      • No mercado brasileiro, chegam a 9% dos bens ou 8% do valor.

      5. Salvaguardas agrícolas

      >>UE poderá reintroduzir tarifas temporariamente se:

      • Importações crescerem acima de limites definidos;
      • Preços ficarem muito abaixo do mercado europeu;
      • Medida vale para cadeias consideradas sensíveis.

      6. Compromissos ambientais obrigatórios

      • Produtos beneficiados pelo acordo não poderão estar ligados a desmatamento ilegal;
      • Cláusulas ambientais são vinculantes;
      • Possibilidade de suspensão do acordo em caso de violação do Acordo de Paris.

      7. Regras sanitárias continuam rigorosas

      • UE não flexibiliza padrões sanitários e fitossanitários.
      • Produtos importados seguirão regras rígidas de segurança alimentar.

      8. Comércio de serviços e investimentos

      >>Redução de discriminação regulatória a investidores estrangeiros.

      >>Avanços em setores como:

      • Serviços financeiros;
      • Telecomunicações;
      • Transporte;
      • Serviços empresariais.

      9. Compras públicas

      • Empresas do Mercosul poderão disputar licitações públicas na UE;
      • Regras mais transparentes e previsíveis.

      10. Proteção à propriedade intelectual

      • Reconhecimento de cerca de 350 indicações geográficas europeias;
      • Regras claras sobre marcas, patentes e direitos autorais.

      11. Pequenas e médias empresas (PMEs)

      • Capítulo específico para PMEs;
      • Medidas de facilitação aduaneira e acesso à informação;
      • Redução de custos e burocracia para pequenos exportadores.

      12. Impacto para o Brasil

      • Potencial de aumento das exportações, especialmente do agro e da indústria;
      • Maior integração a cadeias globais de valor;
      • Possível atração de investimentos estrangeiros no médio e longo prazo.

      13. Próximos passos

      • Assinatura prevista para 17 de janeiro, no Paraguai;
      • Aprovação pelo Parlamento Europeu;
      • Ratificação nos Congressos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai;
      • Entrada em vigor apenas após conclusão de todos os trâmites;
      • Acordos que extrapolam política comercial precisam ser aprovados pelos parlamentos de cada país.

