Alckmin afirma que torce por solução no acordo Mercosul-UE: "o Brasil fez todo o trabalho para que ocorra"

247 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, manifestou expectativa de que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia tenha um desfecho favorável, mesmo diante do avanço de resistências dentro do bloco europeu. A declaração foi feita na tarde de quinta-feira (8), durante compromisso oficial, em um momento considerado decisivo para o futuro das negociações.

A fala ocorre após o presidente da França, Emmanuel Macron, comunicar pessoalmente à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o país votará contra o tratado na reunião do Conselho da União Europeia marcada para sexta-feira (9).

A posição francesa passou a liderar um grupo contrário ao acordo e ganhou novos apoios nas últimas 24 horas. Hungria e Irlanda também anunciaram que votarão contra a proposta, alegando preocupações com o sustento de seus produtores rurais e apontando ausência de garantias econômicas consideradas suficientes.

Apesar disso, o resultado final da votação em Bruxelas ainda permanece indefinido. O cenário dependerá do posicionamento da Itália e da capacidade da Alemanha de articular apoio entre os demais Estados-membros favoráveis à ampliação do livre comércio com o bloco sul-americano.

Ao comentar o impasse, Alckmin destacou as dificuldades naturais de se alcançar consenso entre os países europeus, mas ressaltou a relevância estratégica do acordo. “É difícil você ter unanimidade. Nós torcemos para que ocorra, porque isso é importante para os 27 países da União Europeia, e é importante para o Mercosul – de quatro passamos para cinco países, com a entrada da Bolívia –, e isso é importante para o mundo”, afirmou.

O vice-presidente também relacionou o tratado ao contexto internacional marcado por tensões geopolíticas. “Em um momento de instabilidade, de guerras, de conflitos, você mostra que é possível fortalecer o multilateralismo e o nível de comércio”, declarou.

Alckmin reforçou ainda o empenho brasileiro ao longo das negociações e reiterou sua expectativa por um resultado favorável. “Torço para que a gente possa ter uma solução positiva, no que depender do Brasil, o Brasil fez todo o trabalho para que isso ocorra”, concluiu.