Alckmin destaca avanço industrial do Pará e importância estratégica do estado

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), destacou nesta quarta-feira (20) que o Pará registrou a maior alta da produção industrial do país em março. A declaração foi feita durante a abertura da XVII FIPA (Feira das Indústrias do Pará) 2026, em Belém. Alckmin participou da cerimônia por meio de vídeo após não conseguir comparecer presencialmente. As informações são da CNN Brasil.

No pronunciamento, ele citou dados do IBGE sobre o desempenho da indústria paraense. "Dados divulgados na semana passada pelo IBGE apontam que em março o estado do Pará teve a maior alta na produção industrial. Foi um crescimento de 4,5% em relação a fevereiro", afirmou.

O vice-presidente também abordou a relevância estratégica do estado nos debates sobre minerais críticos, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. "O Brasil está disposto a manter parcerias com outras nações, sempre respeitando nossa soberania", declarou.

Homenagem na FIPA

Alckmin é um dos homenageados da edição de 2026 da feira com a Medalha de Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, considerada a principal honraria da indústria paraense. A abertura da XVII FIPA foi conduzida pelo presidente do Sistema FIEPA, Alex Carvalho, e reuniu representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresários e integrantes da sociedade civil.

A governadora do Pará, Hana Ghassan, também destacou os indicadores econômicos do estado durante a cerimônia. "Hoje, o estado do Pará é o quarto estado da Federação com a melhor taxa de investimento", disse.

Infraestrutura e verticalização

Apesar do desempenho econômico, Hana Ghassan afirmou que o estado ainda enfrenta desafios estruturais, especialmente nas áreas de infraestrutura e agregação de valor à produção industrial.

"Sabemos que temos muitos desafios. A infraestrutura é um deles. E ao ler o plano estratégico da indústria, podemos constatar os enormes desafios que o estado do Pará tem pela frente, para que a gente possa agregar valor, fortalecer as nossas cadeias produtivas e verticalizar", afirmou.

A programação da XVII FIPA segue até sábado (23), com rodadas de negócios e crédito, congresso técnico, debates sobre indústria, bioeconomia, sustentabilidade e inovação, além de atrações culturais e atividades abertas ao público.