Alckmin prega diálogo diante de críticas à redução da jornada de trabalho

247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou nesta segunda-feira (18) a importância do diálogo com setores críticos ao fim da escala de trabalho 6x1.

"É uma tendência mundial, à medida que a tecnologia permite produzir mais com menos pessoas", defendeu Alckmin na Apas Show, em São Paulo.

Segundo ele, "cabe ao Congresso agora discutir e votar" o projeto de lei (PL) enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do tema.

"O caminho do diálogo é sempre o bom caminho", disse Alckmin, quando questionado sobre críticas dizendo que o debate estaria ocorrendo de forma açodada.