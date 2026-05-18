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      Alckmin prega diálogo diante de críticas à redução da jornada de trabalho

      Vice-presidente defende a redução da jornada de trabalho

      Geraldo Alckmin (Foto: André Neiva / Flickr Vice-Presidência da República)
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      247 - O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou nesta segunda-feira (18) a importância do diálogo com setores críticos ao fim da escala de trabalho 6x1.

      "É uma tendência mundial, à medida que a tecnologia permite produzir mais com menos pessoas", defendeu Alckmin na Apas Show, em São Paulo.

      Segundo ele, "cabe ao Congresso agora discutir e votar" o projeto de lei (PL) enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do tema.

      "O caminho do diálogo é sempre o bom caminho", disse Alckmin, quando questionado sobre críticas dizendo que o debate estaria ocorrendo de forma açodada.

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