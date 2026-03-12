Distribuidoras sugerem ampliar importação de diesel pela Petrobras, diz Alckmin

247 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou na quinta-feira (12) que distribuidoras de combustíveis sugeriram ao governo federal que a Petrobras amplie a importação de diesel. A proposta foi apresentada durante reunião realizada na sede do Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília, em meio às discussões sobre abastecimento e formação de preços no mercado nacional.

Segundo Alckmin, as empresas demonstraram preocupação com a capacidade de importação do combustível e indicaram que a estatal poderia desempenhar papel maior nesse processo. “Eles [distribuidoras] também destacaram uma preocupação com importação e deixaram a sugestão de que a Petrobras aumente sua importação”, afirmou.

A avaliação do setor é de que a ampliação das compras externas pela Petrobras poderia ajudar a garantir o abastecimento e reduzir a volatilidade dos preços no mercado interno. Isso ocorre porque a estatal possui maior capacidade operacional e financeira para absorver oscilações nas cotações internacionais do petróleo e de seus derivados, enquanto empresas privadas que atuam na importação enfrentam limitações maiores para lidar com essas variações.

Durante o encontro com representantes das distribuidoras, integrantes do governo também cobraram que eventuais reduções de custos sejam repassadas ao consumidor final. A reunião ocorreu no mesmo dia em que a administração federal anunciou um conjunto de medidas voltadas à redução do preço do diesel.

Entre as iniciativas apresentadas está a zeragem das alíquotas de PIS/Cofins sobre o diesel, além da criação de uma subvenção destinada aos importadores do combustível. O governo também pretende ampliar os instrumentos de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com o objetivo de reforçar o monitoramento do mercado e coibir práticas consideradas prejudiciais ao consumidor.

De acordo com estimativas oficiais, o pacote pode resultar em redução de cerca de R$ 0,64 no preço do diesel. A renúncia fiscal relacionada à eliminação de tributos e ao pagamento da subvenção é estimada em aproximadamente R$ 30 bilhões, valor que deverá ser compensado com a elevação do imposto de exportação sobre óleos brutos e sobre o próprio diesel.