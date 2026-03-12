Corte de tributos e subvenção ao diesel podem reduzir pressão de preços, diz federação de distribuidoras

247 - A redução de tributos combinada com mecanismos de subvenção ao diesel pode ajudar a aliviar parte da pressão de preços sobre a economia brasileira, sobretudo em um momento de aumento da demanda associado ao escoamento das safras agrícolas. A avaliação foi apresentada pela Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom).

Segundo a entidade, a iniciativa tende a reduzir impactos no custo do transporte e da logística, setores diretamente influenciados pelo preço do diesel e que exercem forte efeito sobre a inflação e a cadeia de abastecimento.

Em nota, a Brasilcom destacou que o mercado de combustíveis opera com margens estreitas e elevada exposição às oscilações internacionais do petróleo. Diante desse cenário, a federação ressalta a importância de garantir segurança jurídica e estabilidade regulatória para preservar investimentos e assegurar o fornecimento contínuo de combustíveis no país.

A entidade também alertou que medidas de caráter temporário, como subsídios emergenciais ou mecanismos adicionais de fiscalização, podem provocar incertezas regulatórias caso não sejam acompanhadas de previsibilidade nas regras de oferta e na formação de preços ao longo de toda a cadeia de distribuição.

De acordo com a federação, o comportamento dos preços dos combustíveis está diretamente ligado a fatores estruturais da economia. “Em uma economia de mercado como a brasileira, os preços de combustíveis refletem principalmente fatores estruturais, como custo internacional da commodity, logística, tributação e expectativa de reposição de estoques”, afirmou a entidade.

As declarações ocorrem após o governo anunciar, na sexta-feira (12), um conjunto de medidas para enfrentar os impactos da alta dos combustíveis. A iniciativa ocorre em um contexto de pressão nas cotações internacionais do petróleo, influenciadas pelo cenário de tensões no Oriente Médio.

Entre as ações adotadas está a decisão de zerar as alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel nas operações de importação e comercialização. A medida busca conter o avanço do preço do combustível, reduzir custos no transporte de cargas e amenizar efeitos sobre a inflação e a atividade econômica.