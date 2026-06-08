Alcolumbre deve definir relator do fim da escala 6x1 nesta semana

247 - A definição do relator da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 deve ocorrer ainda nesta semana no Senado Federal. A expectativa é que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), escolha o responsável pela condução do texto nos próximos dias.

Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, quatro senadores aparecem entre os principais cotados para assumir a relatoria da matéria: Rogério Carvalho (PT-SE), Omar Aziz (PSD-AM), Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e Eduardo Braga (MDB-AM).

A escolha do relator será considerada estratégica para o andamento da proposta. Além de definir o número de sessões destinadas ao debate da iniciativa — fator que influencia diretamente o prazo de tramitação —, o parlamentar escolhido poderá sugerir alterações no texto antes de sua análise final.

Nos bastidores, o governo trabalha para acelerar a apreciação da proposta. A intenção é que o projeto seja levado ao plenário até o início de julho, permitindo que as novas regras entrem em vigor a partir de setembro, período que antecede as eleições.

Por outro lado, setores da oposição defendem uma tramitação mais lenta e articulam uma alternativa ao texto atual. A proposta em discussão entre oposicionistas prevê maior flexibilidade para negociações diretas entre empregadores e trabalhadores, buscando ampliar o espaço para acordos específicos entre as partes.

O tema também deve avançar nas discussões políticas ao longo da semana. Nesta terça-feira (9), a proposta está prevista na pauta do colégio de líderes do Senado, onde serão debatidos os próximos passos para sua tramitação.

A expectativa no Congresso é que a matéria seja analisada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir para votação no plenário da Casa. A definição da relatoria é vista como uma etapa decisiva para estabelecer o ritmo de avanço da proposta no Legislativo.