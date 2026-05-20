Aliado de Eduardo Bolsonaro afirma ser dono de casa no Texas comprada via trust

247 - Aliado do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do governo Jair Bolsonaro, André Porciúncula, confirmou ser o proprietário da casa localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos, adquirida por meio do “Mercury Legacy Trust”. As informações foram publicadas pela coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

O imóvel ganhou repercussão após reportagem da Folha de S.Paulo revelar que a residência foi comprada em fevereiro deste ano por US$ 753,5 mil — cerca de R$ 3,8 milhões na cotação atual. A compra ocorreu por intermédio de um trust, mecanismo utilizado nos Estados Unidos para gestão patrimonial, criado pelo advogado Paulo Calixto, responsável pela defesa de Eduardo Bolsonaro em território americano.

A operação despertou questionamentos porque Calixto também administra o Havengate Development Fund, fundo que recebeu recursos do banqueiro Daniel Vorcaro a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Após o vazamento de mensagens relacionadas à solicitação de dinheiro ao banqueiro, Flávio afirmou que os valores seriam destinados ao financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a Folha, André Porciúncula aparecia nos documentos da compra como um dos responsáveis pelo trust que adquiriu a residência. No entanto, a identidade do verdadeiro proprietário do imóvel não havia sido divulgada até então.

Em entrevista à coluna de Igor Gadelha, Porciúncula confirmou ser o dono da casa e afirmou residir no local há cerca de três anos. De acordo com ele, o imóvel era alugado até fevereiro, quando decidiu concluir a compra após considerar que a aquisição seria financeiramente mais vantajosa.

O ex-secretário explicou que o imóvel foi adquirido por meio de financiamento bancário e que o trust pertence a ele e à esposa, Juliana Lima. Ao justificar a utilização da estrutura jurídica em vez da compra direta em nome de pessoa física, Porciúncula alegou vantagens tributárias e sucessórias. “Para passar pros meus filhos no futuro, paga menos imposto”, declarou.

Porciúncula também afirmou que vive nos Estados Unidos desde janeiro de 2023, logo após o fim do governo Bolsonaro. Segundo ele, sua permanência no país é regular. “Tenho greencard”, ressaltou.

Além de ter atuado no governo Jair Bolsonaro, Porciúncula atualmente auxilia Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O caso também entrou no radar da Polícia Federal. Conforme revelou a coluna do Metrópoles, investigadores suspeitam que parte dos recursos enviados por Daniel Vorcaro, oficialmente destinados ao filme sobre Bolsonaro, possa ter sido utilizada para outras finalidades.

A apuração da PF busca esclarecer se o dinheiro teria financiado despesas pessoais de Eduardo Bolsonaro ou ações de lobby do ex-deputado junto ao governo Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, em articulações contra autoridades brasileiras.