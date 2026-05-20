Eduardo Bolsonaro já é réu confesso, diz Lindbergh

247 – O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que Eduardo Bolsonaro já se tornou um “réu confesso” no escândalo envolvendo recursos ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e ao filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar petista, o próprio filho do ex-presidente desmontou a narrativa da família Bolsonaro ao admitir ligação com um fundo administrado no Texas por seu advogado, Paulo Calixto.

“EDUARDO RÉU CONFESSO”, escreveu Lindbergh em publicação nas redes sociais ao comentar as novas revelações sobre o caso.

EDUARDO RÉU CONFESSO



O próprio Eduardo Bolsonaro confirmou a ligação com o fundo no Texas administrado pelo seu advogado, Paulo Calixto. Ou seja: ele mesmo derruba a narrativa de que não tinha relação com o dinheiro do Vorcaro.



E aí a história fica ainda mais estranha: a… pic.twitter.com/b0bHJdqYgc May 20, 2026

Na avaliação do deputado, a admissão feita por Eduardo Bolsonaro contradiz diretamente a versão apresentada anteriormente pela família Bolsonaro, segundo a qual não haveria qualquer relação entre os recursos enviados por Vorcaro e estruturas financeiras ligadas aos filhos do ex-presidente.

“O próprio Eduardo Bolsonaro confirmou a ligação com o fundo no Texas administrado pelo seu advogado, Paulo Calixto. Ou seja: ele mesmo derruba a narrativa de que não tinha relação com o dinheiro do Vorcaro”, afirmou Lindbergh.

O petista também levantou questionamentos sobre o destino dos recursos relacionados ao filme “Dark Horse”. Segundo ele, a própria produtora informou que as gravações ocorreram em diferentes regiões do Brasil, o que tornaria ainda mais estranho o envio de milhões de reais para os Estados Unidos.

“E aí a história fica ainda mais estranha: a produtora afirma que o filme foi gravado no Brasil inteiro. Então por que milhões foram enviados para os Estados Unidos?”, questionou.

Lindbergh destacou ainda coincidências temporais que, segundo ele, ampliam as suspeitas sobre a movimentação financeira envolvendo pessoas próximas à família Bolsonaro. “O dinheiro caiu no fundo em fevereiro. Ainda em fevereiro, compraram uma casa de R$ 3,6 milhões no Texas”, escreveu.

As declarações do deputado ocorrem em meio ao aprofundamento da crise política envolvendo Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, preso preventivamente e atualmente em negociação de delação premiada com investigadores da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.

O caso ganhou nova dimensão após o senador Flávio Bolsonaro admitir publicamente que se reuniu pessoalmente com Vorcaro em São Paulo depois que o banqueiro passou a usar tornozeleira eletrônica. Segundo Flávio, o encontro teve como objetivo “botar um ponto final” nas negociações de financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro.

Para Lindbergh, no entanto, cada nova manifestação pública dos integrantes da família Bolsonaro aprofunda ainda mais o desgaste político do grupo.

“Cada fala deles abre mais perguntas do que respostas”, afirmou o deputado.