Michelle evita comentar escândalo Flávio-Vorcaro e diz que sua prioridade é cuidar de Jair Bolsonaro

247 - Michelle Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (19) que não está acompanhando a crise envolvendo a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a ex-primeira-dama disse que sua prioridade é acompanhar Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

"Não estou me metendo nisso não. Tenho que cuidar do meu marido", declarou Michelle ao ser questionada sobre o desgaste político enfrentado por Flávio após a divulgação de sua relação com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Mais tarde, ao deixar um evento, a ex-primeira-dama voltou a evitar comentários sobre o caso. "O Flávio, você tem que perguntar para ele", afirmou.

Michelle reduziu sua atuação política desde que Bolsonaro passou a cumprir prisão domiciliar. A ex-primeira-dama tem concentrado parte da rotina no acompanhamento do ex-mandatário e, de acordo com aliados, também reclama de sobrecarga.

Nos bastidores do Partido Liberal, integrantes do bolsonarismo e partidos do centrão passaram a discutir alternativas diante das dúvidas sobre a viabilidade eleitoral de Flávio até outubro. Nesse cenário, o nome de Michelle foi citado como possibilidade para a disputa presidencial. Apesar disso, dirigentes do partido ainda não cogitam substituir o senador.

A ex-primeira-dama deve disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, mas a definição sobre a candidatura deve ocorrer nos próximos meses.

Crise na pré-campanha

O desgaste da pré-campanha de Flávio Bolsonaro ganhou força após revelação do site The Intercept Brasil de que o senador pediu recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", produção sobre Jair Bolsonaro. O ex-banqueiro teria destinado R$ 61 milhões ao projeto.

Desde então, Flávio busca conter os impactos políticos do caso e enfrenta questionamentos entre aliados. Nesta terça-feira (19), o senador relatou a deputados e senadores do PL que visitou Vorcaro em sua mansão, em São Paulo, após a primeira prisão do empresário, ocorrida no fim de 2025.

Ao justificar a relação com o então banqueiro, Flávio afirmou que Vorcaro "circulava em todas as rodas em Brasília" e que era uma "pessoa acima de qualquer suspeita" no período das negociações para o financiamento do longa-metragem.

A Polícia Federal também investiga a suspeita de que parte dos recursos repassados por Vorcaro tenha sido utilizada para custear despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, onde ele vive desde fevereiro de 2025. Eduardo e Flávio negam as acusações.

Segundo a apuração, os recursos destinados ao filme partiram da empresa Entre Investimentos e Participações, ligada a Vorcaro, e chegaram a um fundo sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro.

Aliados relatam ainda que Michelle tem evitado participar de discussões internas sobre a crise de Flávio. A ex-primeira-dama também não teria se engajado integralmente na campanha do senador, em meio a atritos políticos entre ela e os filhos de Bolsonaro relacionados à disputa pelo espólio eleitoral do ex-mandatário.