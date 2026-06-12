Aliados de Vorcaro dizem que PF nunca quis acordo de delação

247 - Interlocutores de Daniel Vorcaro afirmam que a PF (Polícia Federal) não teria demonstrado interesse real em fechar um acordo de delação premiada com o banqueiro. Segundo avaliação relatada à CNN Brasil, a instituição teria atuado apenas de forma protocolar nas duas tentativas de negociação, sem dar andamento efetivo às tratativas.

As informações são da CNN Brasil. De acordo com o blog do jornalista Caio Junqueira, aliados de Vorcaro sustentam que tanto a primeira quanto a segunda tentativa de acordo não avançaram porque, na leitura deles, a PF não teria apresentado disposição concreta para concluir uma delação premiada.

Aliados contestam avaliação da PF

Os interlocutores do banqueiro também rejeitam a justificativa atribuída a integrantes da PF nos bastidores, segundo a qual a segunda versão da proposta seria frágil e sem substância. Para aliados de Vorcaro, o documento apresentado à Polícia Federal teria conteúdo relevante e não poderia ser tratado como uma peça sem consistência.

Segundo esses interlocutores, a nova versão da proposta incluiria elementos de autoincriminação, confissões e revelações que apontariam possíveis práticas delitivas envolvendo autoridades. Eles afirmam ainda que o material traria fatos inéditos que a Polícia Federal não conhecia até então.

Proposta alcançaria autoridades dos Três Poderes

No início de junho, a CNN Brasil informou que a nova versão da proposta de delação de Daniel Vorcaro alcançava autoridades dos Três Poderes e também nomes da oposição. A reportagem afirma que aliados do banqueiro sustentam que o conteúdo apresentado poderia abrir novas frentes de apuração.

Questionados sobre os motivos que explicariam a suposta falta de interesse da PF em avançar nas tratativas, interlocutores de Vorcaro não apresentaram uma razão. A avaliação do entorno, porém, é de que a atuação da instituição teria sido apenas pro forma nas duas ocasiões.