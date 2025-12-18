Alvo da PF, Weverton Rocha comprou fazenda de R$ 15 milhões e multiplicou patrimônio

247 - Alvo de uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quinta-feira (18) pela Polícia Federal, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) registrou uma expressiva ampliação de seu patrimônio recenetemente. Meses antes da ofensiva policial, o parlamentar adquiriu uma fazenda avaliada em R$ 15 milhões no interior do Maranhão, valor muito superior ao total de bens que declarou à Justiça Eleitoral nas eleições de 2022.

A operação da PF, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), investiga um esquema de fraudes envolvendo descontos ilegais aplicados diretamente sobre aposentadorias e pensões do INSS.

De acordo com a Polícia Federal, esta fase da Operação Sem Desconto cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 52 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em seis estados: São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão. O objetivo é aprofundar as apurações sobre crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, estelionato previdenciário, organização criminosa e ocultação de patrimônio.

A fazenda atribuída ao senador está localizada no município de Matões do Norte, no interior maranhense. O imóvel é cortado por um igarapé, possui um casarão de dois andares e tem extensão equivalente a cerca de 2 mil campos de futebol. Ao lado da propriedade, foi construída uma pista de pouso. Embora não haja aeronaves registradas em seu nome, o senador utiliza jatinhos com frequência no estado.

O Metrópoles teve acesso à escritura que formaliza a compra de parte da área, no valor de R$ 7 milhões, realizada em setembro de 2024. A área negociada corresponde a 837 hectares e foi adquirida pela DJ Agropecuária, Comércio e Prestação de Serviços Ltda, empresa pertencente a Weverton Rocha. O documento indica que o pagamento foi feito por transferência bancária e que o senador recolheu cerca de R$ 140 mil em ITBI. O restante da fazenda deverá ser escriturado conforme a conclusão dos pagamentos.

Nas eleições de 2022, quando disputou o governo do Maranhão, Weverton declarou patrimônio total de R$ 4,2 milhões, incluindo R$ 500 mil em espécie. O valor total da fazenda, portanto, representa um aumento de 257% em relação a todos os bens informados pelo parlamentar à época.

Em nota enviada anteriormente à imprensa, o senador afirmou que “todas as minhas atividades econômicas e empresariais estão, e estarão, devidamente declaradas nas minhas declarações anuais de renda ou das empresas das quais faço parte, dentro da lógica financeira e legalidade fiscal”.

Além da fazenda, Weverton adquiriu, em abril deste ano, um apartamento de R$ 1,2 milhão no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo. O imóvel tem 250 metros quadrados e foi comprado em três parcelas, conforme registro em escritura pública. Atualmente, o senador recebe salário bruto de R$ 46.366,19, o equivalente a R$ 29.170,24 líquidos.

A empresa DJ Agropecuária, responsável pela compra da fazenda, possui capital social declarado de R$ 10 mil, sendo 20% em nome do senador e 80% vinculados à Rocha Holding Patrimonial Ltda, holding familiar. A administração formal da empresa está a cargo do contador Rodrigo Martins Corrêa, que também foi responsável por empresas ligadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, informação revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo Metrópoles.

O valor do imóvel rural contrasta com a realidade econômica de Matões do Norte, município com cerca de 18 mil habitantes e um dos mais pobres do país em termos de PIB per capita, estimado em R$ 5.737,04. Em 2024, a cidade gastou R$ 13,8 milhões com saúde pública, segundo dados do Tesouro Nacional, montante inferior ao preço total da fazenda atribuída ao senador.