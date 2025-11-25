Anderson Torres iniciará cumprimento de pena no Complexo da Papuda

247 - O ex-ministro da Justiça Anderson Torres começou a cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ordem prevê início imediato da pena imposta ao ex-ministro por crime de tentativa de golpe de Estado.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Torres será mantido em uma cela do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, área interna da Papuda destinada principalmente à custódia de policiais. Por ser delegado da Polícia Federal, ele será encaminhado para o setor reservado a agentes de segurança.

Defesa tentou manter ex-ministro na Polícia Federal

Mais cedo, o advogado de Torres, Eumar Roberto Novacki, afirmou que apresentaria o ex-ministro às autoridades caso houvesse intimação formal. Na segunda-feira, a defesa enviou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para que o cumprimento da pena ocorresse em outro local, como a Superintendência da Polícia Federal — onde está detido o ex-presidente Jair Bolsonaro — ou no Batalhão de Aviação Operacional. O pedido, porém, não foi aceito.