      Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos após condenação pela tentativa de golpe

      Heleno foi condenado a 21 anos e Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos no caso da trama golpista

      Augusto Heleno (Foto: Ton Molina/STF)

      247 - Os ex-ministros do governo anterior Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram levados para o Comando Militar do Planalto, informou a CNN Brasil na tarde desta terça-feira (25). 

      Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), foi condenado a 21 anos no caso da trama golpista. Nogueira, ex-ministro da Defesa, recebeu uma pena de 19 anos. 

      As condenações envolvem os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

