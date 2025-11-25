Processo de Bolsonaro transita em julgado e STF já pode determinar início da pena de 27 anos de cadeia

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou nesta terça-feira (25) o trânsito em julgado da ação penal 2668 envolvendo Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, relativa à tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

"Certifico que os acórdãos publicados no dia 18 de novembro de 2025 transitaram em julgado em 25 de novembro de 2025, para os réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ANDERSON GUSTAVO TORRES e JAIR MESSIAS BOLSONARO", diz o documento da secretaria judiciária.

A condenação envolve os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Em setembro, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo a 27 anos e três meses de prisão em regime inicial fechado. Com o trânsito em julgado, Bolsonaro — atualmente preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF) — poderá iniciar o cumprimento da pena.