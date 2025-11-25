Carlos Bolsonaro nega que o pai, Jair, violou a tornozeleira

247 - O vereador Carlos Bolsonaro negou nesta terça-feira (25) que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha tentado violar a cinta de sua tornozeleira eletrônica e, com isso, fugir do Brasil. Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos no caso da trama golpista e preso preventivamente, no último sábado (22), após tentar quebrar o equipamento.

"Ele não tinha que estar com a tornozeleira, é ilegal ele estar usando tornozeleira naquele momento. Ele estava usando tornozeleira por um processo em que ele não foi denunciado. Ele não tentou violar a cinta da tornozeleira para justificar qualquer fuga", disse Carlos Bolsonaro a jornalistas.

Contudo, o próprio Jair Bolsonaro confessou, em vídeo que circulou nas redes sociais, que tentou arrancar sua tornozeleira eletrônica com ferro quente. "Meti um ferro quente. Curiosidade... Foi ferro de soldar", diz Bolsonaro no vídeo.

Mais cedo nesta terça-feira, Jair Bolsonaro recebeu a visita dos filhos Flávio e Carlos na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente permanece detido preventivamente.